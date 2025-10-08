A ocho meses del Mundial de 2026, un jugador de Francia le dejó un mensaje a la Selección Argentina: “No nos asustan”

Ya clasificada al Mundial de 2026, la Selección Argentina que conduce Lionel Scaloni tiene dos partidos amistosos programados para la presente Fecha FIFA en Estados Unidos, ante Venezuela y Puerto Rico, pero también observará el desarrollo de las Eliminatorias de la UEFA de la que saldrán algunos de los rivales europeos que serán grandes competidores camino a revalidar el título conquistado en Qatar.

La Selección de Francia, que en 2022 quedó relegada al segundo lugar por La Scaloneta, inició con el pie derecho su andar en esa clasificación el mes pasado, con victorias 2-0 visitando a Ucrania como visitante y 2-1 a Islandia en condición de local. Ahora, le tocará medirse de local ante Azerbaiyán este viernes 10 de octubre y otra vez ante Islandia, pero en condición de visitante, el próximo lunes 13.

Previo a esos encuentros, quien fue consultado sobre la actualidad de la Selección Argentina, también por la de España como flamante campeona de la Eurocopa, fue William Saliba, defensor de 24 años que pertenece al Arsenal inglés y que llegó a disputar siendo muy joven un partido en el Mundial de Qatar, ingresando desde el banco de suplentes ante Túnez en fase de grupos.

De aquel momento hasta hoy se ha vuelto un futbolista importante en el plantel que todavía comanda Didier Deschamps, seleccionador campeón en la Copa del Mundo que se disputó en Rusia en 2018, y dijo no sentirse inferiores ni a Argentina ni a España, más allá de los títulos recientes que ponen a estas dos últimas entre las máximas favoritas para otra cita mundialista.

William Saliba apunta a un Mundial de 2026 con mucho más protagonismo del que tuvo en Qatar.

“Faltan ocho meses para la Copa del Mundo, todavía soy joven y supongo que todavía tengo muchas cosas que aprender y mejorar en ese tiempo. Después sí, llegará el Mundial y lo que nos diferencia de España y Argentina es que ganaron las últimas grandes competiciones”, comenzó diciendo en conferencia de prensa.

“No nos asustan. Ya espero a que nos clasifiquemos y que lo hagamos bien. Tendremos la oportunidad de vengarnos en la Copa del Mundo”, agregó Saliba, dejando en evidencia que ambas selecciones han dejado una espina que todos en el seleccionado francés esperan quitarse pronto.

Francia busca la clasificación directa

La Selección de Francia busca repetir lo hecho en la Fecha FIFA de septiembre y acumular dos nuevas victorias que desde este mismo mes podrían garantizarle la clasificación al Mundial. Obteniendo aquellos seleccionados que finalicen en la primera posición de los 12 grupos en que se dividió la Eliminatoria de la UEFA la clasificación directa, el equipo galo llegaría a 12 puntos y, dependiendo de los otros resultados, podría no dar oportunidad de alcanzarlo a los otros integrantes del Grupo D: Islandia (3), Ucrania (1) y Azerbaiyán (1).