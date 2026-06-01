El defensor de Chelsea, que disputará el evento por primera vez, destacó a un equipo de CONMEBOL al que le puso fichas para esta edición.

El Mundial 2026 calienta motores mientras los jugadores ya se encuentran en suelo norteamericano. La Selección de España, última campeona de la Eurocopa, sueña con conquistar su segunda estrella en el evento con Lamine Yamal como principal bandera.

Los integrantes de la Roja saben que son uno de los candidatos más fuertes al levantar el trofeo en Estados Unidos, pero también reconocen a otros combinados. En conferencia de prensa, Marc Cucurella se animó a nombrar a dos de las posibles revelaciones.

“Siempre están las típicas, pero creo que Holanda tiene buen equipo”, comenzó el defensor de Chelsea en referencia a Países Bajos, siempre protagonista en la Copa del Mundo, pero que aún busca su primera estrella.

Pero Cucurella no se quedó allí y pasó a nombrar a un equipo de Sudamérica: “Luego a Ecuador no le dan mucha confianza y creo que va a hacer un buen papel. Es una selección que tiene muy buenos jugadores, que parece que no esté ahí, pero va a hacer las cosas bien. Por eso, ojalá se vaya pronto para casa”.

‼️🇪🇸🇪🇨 Marc Cucurella, sobre la selección REVELACIÓN en el Mundial:



"Ecuador no me da confianza en el sentido positivo, tiene MUY BUENOS JUGADORES.



Parece que no está ahí, pero va a hacer las cosas bien. OJALÁ SE VAYAN PRONTO PARA CASA”.pic.twitter.com/8vF1FJN5Wp — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 1, 2026

Así, el español resaltó al equipo de Sebastián Beccacece, que cuenta con figuras de la talla de Willian Pacho, Moisés Caicedo, Piero Hincapié y Enner Valencia, entre otros.

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La Tri afrontará su quinta participación en el evento, donde buscará su mejor resultado histórico. Hasta ahora, solo superó una vez la fase de grupos, cuando llegó a octavos de final en Alemania 2006. En esta edición, compartirá zona con Alemania, Costa de Marfil y Curazao.

La lista de convocados de Ecuador

ARQUEROS

HERNAN GALÍNDEZ – HURACÁN

MOISÉS RAMÍREZ – AE KIFISIAS

GONZALO VALLE – LIGA

DEFENSORES

WILLIAN PACHO – PSG

PIERO HINCAPIE – ARSENAL

JOEL ORDÓÑEZ – CLUBE BRUGGE

FÉLIX TORRES – INTERNACIONAL

PERVIS ESTUPIÑÁN – AC MILAN

YAIMAR MEDINA – KRC GENK

ÁNGELO PRECIADO – ATL MINEIRO

JACKSON POROZO – CLUB TIJUANA

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MEDIOCAMPISTAS

ALAN MINDA – ATL MINEIRO

MOISÉS CAICEDO – CHELSEA

JORDY ALCÍVAR – INDEPENDIENTE

DENIL CASTILLO – MIDTJYLLAND

JOHN YEBOAH – VENEZIA

ALAN FRANCO – ATL MINEIRO

PEDRO VITE – PUMAS UNAM

KENDRY PÁEZ – RIVER PLATE

NILSON ANGULO – SUNDERLAND

GONZALO PLATA – FLAMENGO

DELANTEROS

KEVIN RODRÍGUEZ – USG

ANTHONY VALENCIA – ROYAL ANTWERP

ÉNNER VALENCIA – PACHUCA

JORDY CAICEDO – HURACÁN

JEREMY ARÉVALO – STUTTGART

Datos clave

Marc Cucurella eligió a Ecuador y Países Bajos como revelaciones del Mundial 2026 .

eligió a y como revelaciones del . Ecuador de Sebastián Beccacece comparte grupo con Alemania , Costa de Marfil y Curazao .

de comparte grupo con , y . Ecuador jugará su quinto mundial buscando superar los octavos de final de Alemania 2006.