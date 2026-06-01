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MUNDIAL 2026

Cucurella eligió a Ecuador como revelación en el Mundial 2026: “Ojalá se vaya pronto para casa”

El defensor de Chelsea, que disputará el evento por primera vez, destacó a un equipo de CONMEBOL al que le puso fichas para esta edición.

Marc Cucurella, jugador de España.
© GettyMarc Cucurella, jugador de España.

El Mundial 2026 calienta motores mientras los jugadores ya se encuentran en suelo norteamericano. La Selección de España, última campeona de la Eurocopa, sueña con conquistar su segunda estrella en el evento con Lamine Yamal como principal bandera.

Los integrantes de la Roja saben que son uno de los candidatos más fuertes al levantar el trofeo en Estados Unidos, pero también reconocen a otros combinados. En conferencia de prensa, Marc Cucurella se animó a nombrar a dos de las posibles revelaciones.

“Siempre están las típicas, pero creo que Holanda tiene buen equipo”, comenzó el defensor de Chelsea en referencia a Países Bajos, siempre protagonista en la Copa del Mundo, pero que aún busca su primera estrella.

Pero Cucurella no se quedó allí y pasó a nombrar a un equipo de Sudamérica: “Luego a Ecuador no le dan mucha confianza y creo que va a hacer un buen papel. Es una selección que tiene muy buenos jugadores, que parece que no esté ahí, pero va a hacer las cosas bien. Por eso, ojalá se vaya pronto para casa”.

Así, el español resaltó al equipo de Sebastián Beccacece, que cuenta con figuras de la talla de Willian Pacho, Moisés Caicedo, Piero Hincapié y Enner Valencia, entre otros.

La Tri afrontará su quinta participación en el evento, donde buscará su mejor resultado histórico. Hasta ahora, solo superó una vez la fase de grupos, cuando llegó a octavos de final en Alemania 2006. En esta edición, compartirá zona con Alemania, Costa de Marfil y Curazao.

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La lista de convocados de Ecuador

ARQUEROS

  • HERNAN GALÍNDEZ – HURACÁN
  • MOISÉS RAMÍREZ – AE KIFISIAS
  • GONZALO VALLE – LIGA

DEFENSORES

  • WILLIAN PACHO – PSG
  • PIERO HINCAPIE – ARSENAL
  • JOEL ORDÓÑEZ – CLUBE BRUGGE
  • FÉLIX TORRES – INTERNACIONAL
  • PERVIS ESTUPIÑÁN – AC MILAN
  • YAIMAR MEDINA – KRC GENK
  • ÁNGELO PRECIADO – ATL MINEIRO
  • JACKSON POROZO – CLUB TIJUANA

MEDIOCAMPISTAS

  • ALAN MINDA – ATL MINEIRO
  • MOISÉS CAICEDO – CHELSEA
  • JORDY ALCÍVAR – INDEPENDIENTE
  • DENIL CASTILLO – MIDTJYLLAND
  • JOHN YEBOAH – VENEZIA
  • ALAN FRANCO – ATL MINEIRO
  • PEDRO VITE – PUMAS UNAM
  • KENDRY PÁEZ – RIVER PLATE
  • NILSON ANGULO – SUNDERLAND
  • GONZALO PLATA – FLAMENGO

DELANTEROS

  • KEVIN RODRÍGUEZ – USG
  • ANTHONY VALENCIA – ROYAL ANTWERP
  • ÉNNER VALENCIA – PACHUCA
  • JORDY CAICEDO – HURACÁN
  • JEREMY ARÉVALO – STUTTGART

Datos clave

  • Marc Cucurella eligió a Ecuador y Países Bajos como revelaciones del Mundial 2026.
  • Ecuador de Sebastián Beccacece comparte grupo con Alemania, Costa de Marfil y Curazao.
  • Ecuador jugará su quinto mundial buscando superar los octavos de final de Alemania 2006.
Agustín Vetere
Agustín Vetere
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