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Stefano Di Carlo celebró la eliminación de Boca de la Copa Libertadores: “Nos pone contentos”

El presidente millonario habló sobre la renovación que planea para el plantel, anticipó la salida de 15 futbolistas y, en medio de la autocrítica, reconoció "la alegría" por la caída de su eterno rival.

Stefano Di Carlo, presidente de River.
© Prensa RiverStefano Di Carlo, presidente de River.

Stefano Di Carlo fue el nombre del lunes en el mundo River. El presidente millonario dejó una batería de declaraciones fuertes que rápidamente hicieron ruido en los pasillos del Monumental: anunció una profunda depuración del plantel, anticipó un mercado de pases “agresivo” con cerca de 15 salidas y varios refuerzos de jerarquía y, en medio de la autocrítica por el semestre del equipo de Eduardo Coudet, también se tomó un momento para lanzar una sutil chicana hacia Boca tras su eliminación de la Copa Libertadores.

El mandatario habló en ESPN F90 y no evitó referirse a la caída del Xeneize ante Universidad Católica, resultado que decretó su salida prematura del máximo torneo continental. Lejos de esquivar la rivalidad, Di Carlo eligió mostrarse frontal sobre lo que sintió como hincha de River.

A nosotros la eliminación de Boca de la Libertadores, yo no le voy a mentir a nadie, como hinchas de River nos pone contentos. Esa es la verdad, como así es lo normal y lo natural”, expresó el presidente.

Luego, consultado por la presencia del Xeneize en la Copa Sudamericana, profundizó: “Lo de la Sudamericana para nosotros no es tema. De hecho ya nos hemos encontrado en una Sudamericana. Pero digo, más allá de eso, la alegría es la no Libertadores”.

Para argumentar su postura, también relativizó la situación desde la lógica de la rivalidad histórica entre ambos clubes. “Como seguramente a ellos les gustó que nosotros perdimos la final”, agregó en referencia a la reciente derrota de River frente a Belgrano en la definición del Torneo Apertura.

Vale recordar que Boca disputará la Copa Sudamericana y enfrentará a O’Higgins en la fase previa a octavos de final, mientras que River aguarda en octavos al ganador de la serie entre Independiente Santa Fe y Caracas. Un posible Superclásico internacional recién podría darse en semifinales, algo que inevitablemente remite al antecedente de 2014, cuando el Millonario eliminó al Xeneize en esa instancia continental.

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Datos clave

  • El presidente de River Plate, Stefano Di Carlo, adelantó que habrá un mercado de pases muy agresivo con cerca de 15 salidas.
  • Afirmó públicamente que la eliminación de Boca Juniors de la Copa Libertadores pone contentos a los hinchas de River.
  • Relativizó el folklore de la rivalidad al recordar que en el Xeneize también disfrutaron la final que el Millonario perdió ante Belgrano.
Bruno Carbajo
Bruno Carbajo
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