Si Portugal gana, dónde y contra quién juega los octavos de final del Mundial 2026

Portugal ya conoce su rival de octavos de final, en caso de meterse entre los 16 mejores.

Este viernes, Portugal y Cristiano Ronaldo buscan avanzar una ronda más en la Copa del Mundo, luego de terminar segundos en su grupo detrás de Colombia y quedar en la llave de 16avos de final contra Croacia. En caso de lograrlo, ya tienen fecha, hora y rival confirmado para los octavos de final.

Si Portugal gana en su partido contra Croacia de este viernes por los 16avos de final, enfrentará a España en los octavos de final. La Roja se impuso en una goleada por 3 a 0 ante Austria, en primer turno del jueves.

En Dallas ya jugaron varias de las mejores selecciones del Mundial. (Getty)

Ese partido está pactado para disputarse el próximo lunes en el AT&T Stadium de Dallas, Texas, desde las 16hs en horario argentino.

Se trata de uno de los recintos más destacados de toda la Copa del Mundo, donde ya han jugado la Selección Argentina -en dos ocasiones-, Inglaterra, Croacia Noruega, Suecia y Costa de Marfil, entre otras y será uno de los escenarios para las semifinales.

Cuadro del Mundial 2026