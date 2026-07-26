Sinner, a corazón abierto: la importancia de su familia y el amor por el mar

El italiano mostró su cara más íntima antes de iniciar la gira norteamericana de canchas duras, en la que busca ganar el US Open.

Desde hace años que el mundo del tenis tiene dos grandes protagonistas: Jannik Sinner y Carlos Alcaraz. Cuando uno no estuvo en el circuito, el otro bajó su rendimiento. Se necesitan para elevar la vara y demostrar que están uno o dos escalones encima de los demás. Es tal la presión que sienten estos jóvenes que ambos necesitan sus momentos de desconexión en medio de un circuito tan exigente.

De Carlos Alcaraz se sabe que le gusta estar en su Murcia natal, disfrutar con su familia, ir de vacaciones a la playa y salir de fiesta, pero de Jannik Sinner no se sabe tanto. Si bien su familia dice presente en algunos partidos importantes, el nacido en San Cándido no habla demasiado de ellos.

En una entrevista con Il Secolo XIX, el número 1 del mundo habló de la importancia de su familia: “Me considero muy afortunado de tener los padres que tengo. Siempre me ayudaron y apoyaron, sin presionarme nunca. Creo que es importante dejar a los niños la libertad de elegir el deporte que más les guste. Ante todo, tienen que divertirse y apreciar el deporte que practican, sin sentir presión”.

Sus momentos de desconexión

Por otro lado, habló maravillas de la geografía italiana y su cariño especial por el mar: “El mar es precioso. En Italia tenemos mucha suerte, tenemos el mar, los lagos, las montañas y las islas. Los paisajes de nuestro país son muy diferentes entre sí e increíblemente ricos. El mar siempre me ha transmitido una sensación de vacaciones, de relajación, de tranquilidad y de belleza“.

Jannik Sinner. (Foto: Getty).

“Siempre intentamos dar el máximo y buscar la excelencia en todo lo que hacemos. Se podría decir que nunca nos detenemos. Pero también somos italianos y sabemos disfrutar de las cosas bonitas de la vida: una buena cena, un viaje a un lugar nuevo, el tiempo que pasamos con las personas que queremos”, agregó Jannik.

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US Open 2026, el gran objetivo

Sinner no disputará el Masters 1000 de Canadá y recién diré presente en el de Cincinnati a modo de preparación para el US Open. Respecto a esta etapa del año, el italiano afirmó: “Junto a mi equipo ya estamos preparando esta segunda parte de la temporada y el regreso a la pista dura“.

“Los primeros siete meses han pasado volando y hemos conseguido excelentes resultados. Evidentemente, estamos muy felices de haber defendido el título en Wimbledon, fue un momento realmente especial para todos nosotros”, completó Sinner.

DATOS CLAVE

Jannik Sinner destacó la importancia de su familia y la libertad sin presiones.

destacó la importancia de su familia y la libertad sin presiones. Jannik Sinner se salteará el Masters 1000 de Canadá para reaparecer en Cincinnati.

se salteará el Masters 1000 de Canadá para reaparecer en Cincinnati. Jannik Sinner celebró haber defendido con éxito su título en el torneo de Wimbledon.