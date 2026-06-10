Suspensión de partidos en el Mundial por tormenta: protocolos, duración y consecuencias reglamentarias

Todo lo que hay que saber sobre los escenarios posibles ante las inclemencias climáticas durante el desarrollo de la Copa del Mundo.

El clima extremo representa una amenaza real para el desarrollo de los encuentros del Mundial 2026, que se disputará entre junio y julio en Estados Unidos, México y Canadá. Las tormentas eléctricas y el calor sofocante no son meros obstáculos logísticos, sino factores que pueden alterar radicalmente la duración y el resultado de los partidos, sometiendo a la FIFA a un dilema sin precedentes: cómo equilibrar la seguridad de jugadores y aficionados con las exigencias competitivas del torneo más importante del fútbol mundial.

Protocolo de suspensión por tormentas eléctricas en Estados Unidos

Estados Unidos posee un protocolo de seguridad extraordinariamente riguroso frente a fenómenos meteorológicos. Si se detecta un rayo dentro de un radio aproximado de 13 kilómetros del estadio, se activa una suspensión obligatoria e inmediata, independientemente de si el árbitro o los equipos desean continuar. Esta regulación no es opcional ni negociable: ni la FIFA puede eludirla, pues el protocolo estadounidense prevalece sobre cualquier disposición del organismo rector del fútbol.

El mecanismo es preventivo antes que reactivo. No se espera a que caiga un rayo sobre el estadio, sino que se suspende apenas se detecta actividad eléctrica en la zona de seguridad. Este enfoque se fundamenta en datos científicos: en Estados Unidos se producen entre 20 y 25 millones de rayos al año en verano, causando decenas de muertes según el Servicio Meteorológico Nacional estadounidense. Por eso la normativa exige la evacuación inmediata de jugadores, cuerpos técnicos y aficionados hacia refugios seguros, zonas techadas o instalaciones cerradas.

La regla de los 30 minutos y sus implicaciones

Una vez suspendido un partido por actividad eléctrica, debe transcurrir un mínimo de 30 minutos sin rayos o truenos detectados antes de poder reanudar. Este período es fundamental para garantizar que la tormenta se haya alejado completamente del perímetro de seguridad. Sin embargo, existe un detalle crítico que transforma esta espera en una pesadilla logística: cada nueva descarga eléctrica reinicia el contador desde cero.

Esta cláusula de reinicio significa que una tormenta persistente puede prolongar indefinidamente la suspensión. Durante el Mundial de Clubes 2025, que fungió como ensayo general en Estados Unidos, se registraron casos extremos: el partido entre Chelsea y Benfica en Charlotte alcanzó 4 horas y 38 minutos de duración total, con una suspensión de casi 2 horas. El técnico de los ingleses, Enzo Maresca, criticó duramente el protocolo, calificándolo de “chiste”.

Hay antecedentes cercanos, en el Mundial de Clubes 2025. (Foto: Getty)

Publicidad

Vacío regreglamentario: ¿Cuánto tiempo máximo puede estar suspendido un partido?

La FIFA aún no posee una regulación específica que establezca un límite de duración para las suspensiones por tormentas. Aunque se estima que interrupciones superiores a 45-60 minutos pueden derivar en postergación definitiva del encuentro, el reglamento no lo determina explícitamente. Este vacío genera incertidumbre sobre qué ocurriría si una tormenta persistiera durante horas en un partido decisivo, como una semifinal o la final.

Las disposiciones vigentes apenas establecen que “cada situación será analizada individualmente” por los organizadores. Durante el Mundial de Clubes, todos los partidos suspendidos se completaron en el mismo día, pero esta no es una garantía para el 2026. No existe norma explícita que prohíba reprogramar encuentros cruciales hacia días posteriores, lo cual desataría enormes complicaciones en la tabla de posiciones y los emparejamientos de fases posteriores.

Procedimiento paso a paso de una suspensión

Detención inmediata: Al detectarse un rayo en el radio de seguridad, el árbitro detiene el juego sin demora.

Al detectarse un rayo en el radio de seguridad, el árbitro detiene el juego sin demora. Evacuación: Jugadores, banquillos, árbitros y público se trasladan a zonas techadas o vehículos, evitando estructuras metálicas.

Jugadores, banquillos, árbitros y público se trasladan a zonas techadas o vehículos, evitando estructuras metálicas. Monitoreo meteorológico: Los organizadores rastrean la actividad eléctrica mediante sistemas de detección de rayos en tiempo real, radar Doppler e imágenes satelitales.

Los organizadores rastrean la actividad eléctrica mediante sistemas de detección de rayos en tiempo real, radar Doppler e imágenes satelitales. Conteo de 30 minutos: Comienza a partir del último rayo o trueno detectado. Si hay nuevo rayo, reinicia desde cero.

Comienza a partir del último rayo o trueno detectado. Si hay nuevo rayo, reinicia desde cero. Autorización de reanudación: Una vez cumplidos los 30 minutos sin actividad eléctrica, se autoriza el regreso al campo.

Una vez cumplidos los 30 minutos sin actividad eléctrica, se autoriza el regreso al campo. Calentamiento previo: Los equipos disponen de 5 a 10 minutos de entrada en calor antes de reiniciar oficialmente el cronómetro.

Los equipos disponen de 5 a 10 minutos de entrada en calor antes de reiniciar oficialmente el cronómetro. Evaluación final: Si la suspensión supera 45-60 minutos, se decide si continuar, reprogramar o cancelar definitivamente el encuentro.

Publicidad

Una situación que habrá que tener muy en cuenta en la Copa del Mundo. (Foto: Getty)

Impacto en la salud física de jugadores y aficionados

Las suspensiones prolongadas generan problemas fisiológicos graves. Durante las pausas extendidas, los futbolistas pierden ritmo cardiaco, temperatura corporal y concentración táctica. Al regresar a un campo potencialmente húmedo y caluroso, enfrentan riesgo elevado de lesiones musculares. Los aficionados, expuestos a altas temperaturas mientras aguardan en refugios abarrotados, corren riesgo de deshidratación y estrés térmico.

Científicos de World Weather Attribution (WWA) han alertado que aproximadamente una cuarta parte de los 104 partidos del Mundial 2026 se disputarán con temperaturas superiores a 28°C WBGT (Wet Bulb Globe Temperature), un umbral considerado peligroso para actividad física intensa. Esta condición se agrava si se suma una suspensión prolongada por tormenta.

Publicidad

Antecedentes y lecciones del Mundial de Clubes 2025

Seis partidos del Mundial de Clubes 2025 sufrieron interrupciones o retrasos por tormentas eléctricas, siendo el precedente más cercano para evaluar cómo se comportará el protocolo en el 2026. Entre los casos más notables se cuentan suspensiones en Orlando, Charlotte, Nashville y Nueva York. El estadio Inter&Co de Orlando registró dos interrupciones en menos de una semana, consolidándose como el epicentro de contingencias climáticas.

Estos precedentes han generado debates entre técnicos, jugadores y medios especializados sobre si Estados Unidos debería ser nuevamente sede de una Copa Mundial. Las críticas no se dirigen al protocolo en sí —reconocido como \”ejemplar\” en términos de seguridad—, sino a la imposibilidad de predecir con certeza meteorológica los retrasos multihoras que puede generar.

Medidas de mitigación de la FIFA para el Mundial 2026

La FIFA ha implementado pausas de hidratación obligatorias de 3 minutos alrededor del minuto 22 de cada tiempo, buscando proteger a los jugadores del calor extremo. Aunque FIFPRO solicita pausas de hasta 6 minutos, la medida representa un reconocimiento de la amenaza climática. Asimismo, se utilizarán estadios climatizados en Atlanta, Dallas, Houston, Los Ángeles y Vancouver para las sedes estadounidenses más vulnerables.

Publicidad

Sin embargo, muchos estadios seguirán siendo a cielo abierto, exponiendo a todos los actores del torneo a las inclemencias del verano norteamericano. La FIFA ha coordinado ejercicios de preparación con servicios meteorológicos nacionales y autoridades de protección civil en las 16 ciudades sede para optimizar respuestas ante emergencias climáticas.”