Las 10 frases de Lionel Scaloni tras clasificar a la semifinal del Mundial 2026: la autocrítica, el partido con Inglaterra y el agradecimiento a los jugadores

Luego de conseguir una nueva victoria sufrida, esta vez ante Suiza, Lionel Scaloni tomó la palabra con la tranquilidad de que la Selección Argentina está en semifinales. El entrenador analizó el triunfo y palpitó lo que será el enfrentamiento del próximo miércoles ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026.

Desde la autocrítica por el rendimiento del equipo en los cuartos de final, el agradecimiento a los jugadores por el esfuerzo hecho en la Copa del Mundo y los paños fríos de cara al próximo enfrentamiento ante la Selección de Inglaterra.

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Análisis del partido: “Encontramos un rival que nos puso en aprietos, físicamente muy fuerte. Nos costó ganar los duelos y juntar cinco o seis pases; esa es la realidad. Al final lo sacamos adelante y nos sirve un montón para saber lo que nos podemos encontrar. No todos los equipos son tan físicos y pueden aceptar el uno contra uno en varios sectores de la cancha, pero la realidad es que lo sufrimos. Llegar a una semifinal de un Mundial es muy difícil y se sufre”.

El momento del equipo y sus jugadores: “Después del mes y medio que llevamos acá, el panorama pintaba feo, y hoy podemos decir que estamos en semifinales. Esto es solo gracias a los jugadores. Si no confiaba en ellos, habría tomado otras decisiones o pensado en cambiar a varios, pero hoy me han dado la razón, más allá de que el resultado sea justo porque es la realidad. Esto indica que el fútbol no es matemáticas; estamos contentos y satisfechos”.

La semifinal frente a Inglaterra: “El mensaje es que es un partido de fútbol, no busquemos otra cosa. Vamos a jugar contra una gran selección, que tiene un gran entrenador al que aprecio y admiro mucho. Es un partido de fútbol, punto. No hay más que eso”.

El gol de Alexis y la pelota parada: “Insistimos mucho en que, en esa zona del primer palo de Suiza, Alexis podía ganar. Ya en el partido anterior había tenido un par ahí. Es un reconocimiento para él, que se la pasa trabajando en la pelota parada, no solo él, sino todo el equipo. Vamos muy bien de arriba y conocemos nuestras virtudes, sobre todo porque tenemos gente que pone la pelota exactamente donde le decimos (como Leo). Aunque Alexis no sea su fuerte la altura, va muy bien”.

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El rendimiento del equipo y la diferencia con los otros partidos: “Hoy sufrimos. Contra Egipto y Cabo Verde el equipo jugó, intentó y tuvo más posesión que el rival; hoy la realidad es que sufrimos. El rival juega, te estudia. Muchos pensaban que, por haber jugado 120 minutos, ellos estarían en una condición física inferior, pero son gente físicamente fuerte y en esta instancia eso cuenta mucho. Sacando el partido de hoy, que sí es reconocible que no estuvimos como queríamos, creo que el juego de la Selección no viene siendo malo”.

Mensaje al hincha: “Que tengan cuidado, que si beben no agarren el auto, y que disfruten. Estamos en una semifinal que no es poca cosa; visto lo visto, es un mérito increíble. Sin los jugadores que tenemos, al final es difícil. Hoy fue una prueba más de que, ante un rival bastante superior a lo que veníamos enfrentando, el equipo siguió intentando. Evidentemente hay que mejorar, pero la actitud es innegable”.

El grupo: “Ya sé el grupo que llevamos y de qué están hechos. Sé que ante cualquier adversidad no nos van a hacer cambiar nuestra forma de ser. Incluso después de la expulsión, cuando la cosa pintaba negra, el equipo conservó la calma sabiendo que íbamos a seguir sufriendo. Ellos lo tienen incorporado y a mí eso me da relativa tranquilidad”.

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La paridad de los delanteros y los laterales: “No me preocupaba que Lautaro y Julián no hubieran marcado antes porque situaciones habían tenido. Hoy que hicieron goles, menos me preocupa; estoy contento. En cuanto a los laterales, Montiel y Molina deben estar parejos en minutos. Siempre lo hemos hecho así, vamos dosificando porque son jugadores que han venido con algún problema y fuimos manejando las cargas”.

Los pocos minutos para los jóvenes: “Si tienen que entrar, van a entrar. No es un problema de edad ni de que no jueguen porque son jóvenes. Hoy entró el Flaco López cinco o seis minutos y lo hizo muy bien; entró porque pensábamos que lo necesitábamos. Evalúo el partido, me puedo equivocar como todo el mundo, pero los pongo en cuanto el equipo lo requiere”.

El balance de estar entre los mejores otra vez: “Estamos en un lugar de privilegio en el fútbol. Quedamos pocos equipos. Ellos lo entienden, reman para adelante, tragan saliva, y si al entrenador le tienen que decir algo, no lo dicen y entrenan a full. Te ponen en dificultad y, cuando entran, demuestran que están bien. Es para estar satisfechos, contentos e ilusionados. Vamos a ir a todo lo que podamos, hasta el final, con la última gota de sudor. Hay veces que la suerte está de tu lado; hoy la tuvimos, aprovechémosla y corrijamos lo que haya que corregir”.