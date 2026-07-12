La prensa inglesa calentó la semifinal del Mundial contra Argentina: “Jugó con doce futbolistas”

Entre acusaciones de favoritismo arbitral y chicanas por el desgaste físico, los medios ingleses ya juegan el clásico frente al campeón defensor.

La euforia por la clasificación a las semifinales del Mundial se mezcló rápidamente con expectativa. Porque con el festejo de ganarle a Suiza todavía fresco, en Argentina ya toda la atención se trasladó al duelo frente a Inglaterra, un clásico mundialista cargado de historia que volverá a cruzarlos en una Copa del Mundo después de 24 años. Y del otro lado del Atlántico ya ocurre exactamente lo mismo: la prensa británica comenzó a jugar su partido, con análisis, pronósticos y hasta cuestionamientos por el arbitraje del triunfo albiceleste frente a Suiza.

El portal más contundente fue The Sun, que no dudó en instalar la controversia desde la bajada de su cobertura al asegurar que Argentina “jugó con doce jugadores“, al considerar que el árbitro portugués João Pinheiro la favoreció durante el encuentro frente a Suiza. Además, sostuvo que el partido “será recordado, con razón o sin ella, por el incidente de Embolo-Paredes“, en referencia a la expulsión del delantero suizo tras la intervención del VAR, que corrigió una equivocación arbitral aplicando el protocolo de mistaken identity.

Pero las críticas no terminaron ahí. En el mismo artículo, The Sun también dejó una frase que rápidamente generó repercusión. “Es hora de que los campeones defensores demuestren su valía. Tienen ese aura, pero no parecen ser los eventuales ganadores“, sentenció, bajándole el valor a la Albiceleste.

En esa misma línea, otro de los medios que dejó fuertes conceptos fue la BBC, que incluso relativizó el rendimiento de Argentina pese a haber alcanzado las semifinales. “Thomas Tuchel y los jugadores de Inglaterra estarán encantados de enfrentarse a esta Argentina en su estado actual, en su forma actual, porque no es una gran Selección, pero tienen la costumbre de encontrar la manera de ganar“, publicó el medio público británico.

Luego fue todavía más allá y sostuvo que Inglaterra “es la clara favorita“, argumentando que recorrió un camino más complejo hasta las semifinales y que “Noruega es mucho mejor que Suiza”, mientras que Argentina “tuvo el cuadro más accesible“.

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En Inglaterra pusieron el foco en la roja de Embolo (Getty Images).

Por su parte, Sky Sports desvió el foco de las acusaciones y provocaciones para centrarse en lo netamente futbolístico. Y es que no dudaron destacar que los Tres Leones llegan con una ventaja desde lo físico, luego de que el conjunto argentino haya disputado dos prórrogas en los últimos tres partidos.

“Inglaterra seguramente se alegró de ver a su próximo rival llegar hasta el final. Es la segunda vez en tres partidos que se ven obligados a jugar la prórroga“, analizó el portal británico, viéndole el lado positivo a la posible fatiga inglesa luego de la prórroga contra Noruga. Así, con apenas unos días por delante para el duelo del miércoles en Atlanta, la semifinal ya comenzó a jugarse lejos del campo de juego.