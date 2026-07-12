El reconocimiento de FIFA a Julián Álvarez por su golazo ante Suiza en el Mundial 2026

La Araña destrabó la clasificación de la Albiceleste con un increíble remate en tiempo suplementario.

En el Arrowhead Stadium de Kansas City, la Selección Argentina derrotó este sábado a Suiza por 3-1 en el tiempo suplementario de los cuartos de final del Mundial 2026. Aunque Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez marcaron, el grito de Julián Álvarez fue la gran clave de la noche.

Cuando parecía que el trámite tenía la definición por penales como destino y los dirigidos por Lionel Scaloni no podían vencer a la sólida defensa del conjunto europeo, el de Atlético de Madrid destrabó todo con un imponente remate.

A los 112 minutos, desde la izquierda, Julián la colocó en el segundo palo, dejando sin chances a Gregor Kobel de evitar un nuevo desahogo de la Albiceleste. Por eso, FIFA decidió darle el MVP del partido al surgido de River Plate.

En 4 de los duelos de Argentina, Lionel Messi había sido el jugador más valioso, mientras que Giovani Lo Celso lo fue ante Jordania. Con su golazo que quedará para el recuerdo, Álvarez cosechó su primer MVP en esta edición.

¡FSDKLFSDKLFJDKLSFJDSKFJDKLSJF PERO QUÉ GOLAZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO POR DIOS!



A los 112', JULIÁN ÁLVAREZ puso el 2-1 ante Suiza en los cuartos de final. pic.twitter.com/QikHSi8CxL — TyC Sports (@TyCSports) July 12, 2026

Cuándo se juega Argentina vs. Inglaterra

El duelo de semifinales entre la Selección Argentina y su par de Inglaterra se disputará el próximo miércoles 15 de julio a las 16, hora argentina, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

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El cuadro del Mundial 2026

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