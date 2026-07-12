Nicolás Tagliafico palpitó la semifinal del Mundial ante Inglaterra: “Muchos condimentos”

El lateral volvió a ser titular en la victoria ante Suiza y ya entregó sus primeras sensaciones por enfrentar a los británicos en la próxima instancia.

La Selección Argentina supo sufrir una vez más y derrotó a Suiza para clasificarse a las semifinales del Mundial 2026. Ahora, la Albiceleste chocará ante Inglaterra en un partidazo por un lugar en la gran final del 19 de julio en el MetLife Stadium.

Tras el encuentro, Nicolás Tagliafico compartió sus primeras sensaciones al conocerse el próximo duelo para los campeones vigentes: “Orgullo, felicidad. El equipo siempre tira para adelante. Tanto esfuerzo y sacrificio valen la pena”.

“Va a ser un partido con muchos condimentos. No se ven muchos Argentina – Inglaterra. Tenemos que prepararnos muy bien. Hay que clasificar, hay que ganar. A veces jugando bien, a veces jugando mal”, adelantó el lateral izquierdo, nuevamente titular ante Suiza.

Tagliafico destacó la victoria a pesar del bajo caudal de juego

“Estamos en una nueva semifinal. Venimos hace 4 o 5 años compitiendo con hambre y buscando lo mejor para Argentina. Hoy estamos entre los 4 mejores y es una felicidad enorme, un orgullo por el grupo, que siempre tira para adelante y quiere lo mejor”, resaltó el lateral de Olympique de Lyon.

Tagliafico ante Suiza. (Foto: Getty)

Y siguió: “Queremos jugar mejor, ser la selección que fue el Mundial pasado. Muchas veces hay que mutar, adaptarse y aceptar lo que sucede. El objetivo es ganar. Obviamente queremos tener el control del partido, tener la posesión y crear chances, pero el fútbol está cada vez más parejo y cualquiera te hace partidos. Es un Mundial y estamos en semifinales”.

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Cuándo se juega Argentina vs. Inglaterra

El duelo de semifinales entre la Selección Argentina y su par de Inglaterra se disputará el próximo miércoles 15 de julio a las 16, hora argentina, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

El cuadro del Mundial 2026

Datos clave

Nicolás Tagliafico fue nuevamente titular en la victoria de Argentina ante Suiza.

fue nuevamente titular en la victoria de Argentina ante Suiza. 15 de julio a las 16:00, Argentina enfrentará a Inglaterra en Atlanta.

a las 16:00, Argentina enfrentará a Inglaterra en Atlanta. 19 de julio se jugará la final del Mundial en el MetLife Stadium.