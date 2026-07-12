Los mejores y los peores de la Selección Argentina en la victoria ante Suiza por el Mundial 2026

Las calificaciones de la Selección luego del pase a semis. Ahora, se viene Inglaterra.

Agónica victoria de Argentina para meterse en semifinales. Fue 3 a 1 sobre el tiempo extra ante Suiza. Un equipo al que le volvió a costar el funcionamiento y las opciones de juego. Tal como pasó ante Cabo Verde y ante Egipto, otra vez se impusieron las individualidades. En este caso, la de Julián Alvarez, que les anticipo que fue mi figura. Vamos con los puntajes.

Los mejores y peores de la Selección Argentina

Dibu Martínez (7) – No tiene responsabilidad en el gol para mi. Seguro en los centros, tapó buenas pelotas y se mostró firme.

Nahuel Molina (5) – Estuvo mejor, pero sigue flojo. La pared del 1 a 1 suizo llegó desde su sector.

Cuti Romero (7) – Ganó mucho de arriba, metió cuando tuvo que meter y nuevamente fue el mejor de la defensa.

Lisandro Martínez (7) – mejor con la pelota que sin ella. Cuando se fue expulsado Embolo estuvo más firme con las salidas.

Nicolás Tagliafico (6) – Regularidad y experiencia adentro de la cancha. Sin ser tan punzante en el ataque como de costumbre, fue inteligente en la toma de decisiones.

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Rodrigo De Paul (4) – No levanta cabeza, está poco resolutivo y asociativo. Responsable del 1 a 1 de Suiza.

Enzo Fernández (5) – No apareció hoy. Le está costando con pelota y tuvo un retroceso respecto al partido pasado, donde fue el héroe ante Egipto.

Alexis Mac Allister (7) – Por el gol y los intentos en ataque, no mucho más.

Leandro Paredes (6) – No pesó tanto con la pelota, pero fue de los mejores en mitad de cancha. Terminó acalambrado.

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Lionel Messi (6) – Asistió a Alexis en el 1 a 0 y después cayó su rendimiento como todo el equipo.

Julián Alvarez (8) – Más allá del golazo, intentó asociaciones todo el tiempo en ataque y fue el mejor en cancha

Lautaro Martínez (7) – volvió a convertir, hizo el 3 a 1 agónico

Flaco López (6) – Asistió a Julián, buen ingreso desde lo voluntarioso

Gonzalo Montiel (6) – Entró muy bien

Nico González (7) – Otro buen ingreso para el zurdo, quizás un poco tarde.

Thiago Almada (7) – Buenas posibilidades de gol desde su ingreso

Nicolás Otamendi – Sin calificación.