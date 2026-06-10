Tarjeta Roja Directa en el Mundial: cuántos partidos de suspensión da la FIFA

La tarjeta roja directa en el Mundial es una de las sanciones disciplinarias más severas del fútbol internacional. Cuando un futbolista recibe esta expulsión en la Copa Mundial FIFA, las consecuencias son inmediatas: suspensión automática para el próximo partido oficial del torneo, independientemente de la fase en que se encuentre la competencia.

Este mecanismo disciplinario ha sido aplicado durante décadas para castigar infracciones graves como violencia, conducta peligrosa o comportamientos antideportivos extremos.

Un partido, la sanción mínima ante una roja directa. (Getty)

¿Cuántos partidos de suspensión por roja directa?

Cuando un jugador es expulsado de forma directa en el Mundial 2026, la penalización es clara y automática: un partido de suspensión mínimo. Esto significa que el futbolista no podrá disputar el siguiente compromiso oficial de su equipo en la competencia.

La FIFA establece esta sanción de manera inmediata al mostrar el cartón rojo, sin necesidad de revisión posterior. A partir de allí, el Comité Disciplinario de la FIFA puede incrementar el castigo dependiendo de la gravedad de la infracción. Esto incluye alicientes como la violencia, intención o falta de respeto provocada por la infracción en particular.

Si un futbolista recibe roja directa en el partido final de su equipo en el torneo mundial, la suspensión se prolonga automáticamente hasta su próximo partido oficial internacional, fuera de la competencia. La regla es universal: ningún jugador puede eludir la suspensión por roja directa, ni siquiera si su equipo avanza a la final de la Copa Mundial. Por ejemplo, un futbolista expulsado en semifinal deberá perderse la final del torneo si su selección logra clasificar.

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Infracciones que resultan en Tarjeta Roja directa

Según las Reglas de Juego de la IFAB, existen seis criterios principales para que un árbitro muestre tarjeta roja directa. Estos incluyen juego brusco grave (tackles o desafíos que ponen en peligro la integridad del oponente), conducta violenta (puñetazos, cabezazos o patadas) y lenguaje ofensivo o gesto abusivo. En el Mundial 2026, la FIFA ha introducido nuevas causales de expulsión directa para abordar conductas antideportivas emergentes.

La roja por taparse la boca al hablar estará en vigencia durante el Mundial 2026. (Getty)

Entre las nuevas infracciones que conllevan roja directa automática se encuentra taparse la boca durante enfrentamientos con rivales, una medida denominada popularmente como la “Ley Vinicius”. Asimismo, abandonar el terreno de juego en señal de protesta contra decisiones arbitrales es sancionado con expulsión inmediata. Estas modificaciones normativas refuerzan los estándares disciplinarios en competencias internacionales y buscan erradicar conductas discriminatorias o de protesta que afecten la integridad del torneo.

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Diferencia entre roja directa y doble amarilla

Es fundamental distinguir entre tarjeta roja directa y expulsión por doble amarilla (roja indirecta). Cuando un jugador recibe dos tarjetas amarillas en el mismo partido, es expulsado de manera indirecta. Aunque ambas resultan en expulsión inmediata, la FIFA considera la doble amarilla como una infracción menos grave que la roja directa, por lo que la suspensión suele limitarse a un partido en ambos casos, aunque el castigo puede variar según la severidad.

La diferencia sustancial radica en las consecuencias disciplinarias posteriores. Una roja directa puede derivar en sanciones adicionales (multas, suspensión extendida) decididas por la Comisión Disciplinaria de la FIFA, mientras que la doble amarilla generalmente se resuelve con la suspensión de un encuentro. En el Mundial 2026, las sumar dos amarillas a lo largo del torneo provocan una suspensión por defecto de un partido, aunque no permiten acumulación de castigos en fases posteriores como sucede en competiciones domésticas.

Cambios en regulaciones para el Mundial 2026

La FIFA y la IFAB (International Football Association Board) han ajustado significativamente el reglamento disciplinario para el Mundial 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá con formato histórico de 48 selecciones y 104 partidos. Una modificación crucial es que el VAR podrá intervenir en casos de expulsión derivada de segunda amarilla claramente incorrecta, función que antes no estaba permitida en protocolos mundialistas.

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Las sanciones por doble amarilla y roja directa son diferentes. (Getty)

Además, se han incorporado nuevas causales de roja directa automática para combatir conductas antideportivas extremas. Los árbitros tendrán facultad para expulsar a futbolistas que se cubran la boca durante enfrentamientos o que abandonen el campo en protesta. Estas medidas refuerzan los estándares disciplinarios internacionales y buscan mantener la integridad competitiva del torneo más importante del fútbol mundial, asegurando que conductas discriminatorias y de protesta sean sancionadas con severidad.

Apelaciones y revisión de decisiones

Si un jugador es expulsado con roja directa, su equipo tiene derecho a apelar la decisión ante la FIFA Disciplinary Committee. Si la Comisión de Apelación de la FIFA determina que la expulsión fue errónea (por error de identidad, mala interpretación de la regla, o mal uso del criterio arbitral), la suspensión puede ser revocada. Esta vía de apelación se ha vuelto más importante desde la inclusión del VAR, que permite revisar incidentes controvertidos antes de que se ejecute la expulsión.

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El VAR podrá actuar en las acciones de doble amarilla errónea. (Getty)

Para el Mundial 2026, el VAR tendrá nuevas atribuciones permitiendo revisar expulsiones por segunda amarilla claramente incorrecta y casos de identidad equivocada. Sin embargo, las expulsiones por roja directa por conducta violenta o juego brusco grave requieren evaluación posterior por organismos disciplinarios de la FIFA. Los apelantes deben demostrar error arbitral claro para obtener revocación, un proceso riguroso que protege la integridad del torneo mundial.