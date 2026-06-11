Cuántas veces hubo 3 rojas en un mismo partido y cuál es el récord histórico de expulsados en los Mundiales

El comienzo del Mundial 2026 nos entregó un hecho inédito, ya que fue el partido con más expulsados en la historia de los encuentros inaugurales de las Copas del Mundo. El encuentro entre México y Sudáfrica terminó con tres tarjetas rojas mostradas por Wilton Sampaio: César Montes por parte de los anfitriones; Sithole y Zwane para los Bafana Bafana.

Aun así, no es la primera vez en la historia de los mundiales en que hay tres expulsados en un mismo partido. Esto pasó en seis ocasiones previamente, dos de ellos se dieron antes de que existieran las tarjetas rojas y otros tres, en una misma Copa del Mundo. De esta forma, ahora mismo son 7 los partidos con 3 o más expulsados en la historia de los Mundiales.

Todos los partidos con tres o más expulsados en la historia de los Mundiales:

Mundial 1938: Brasil 1-1 Checoslovaquia – 3 expulsados

Brasil 1-1 Checoslovaquia – 3 expulsados Mundial 1954: Hungría 4-2 Brasil – 3 expulsados

Hungría 4-2 Brasil – 3 expulsados Mundial 1998: Dinamarca 1-1 Sudáfrica – 3 expulsados

Dinamarca 1-1 Sudáfrica – 3 expulsados Mundial 2006: Italia 1-1 Estados Unidos – 3 expulsados

Italia 1-1 Estados Unidos – 3 expulsados Mundial 2006: Croacia 2-2 Australia – 3 expulsados

Croacia 2-2 Australia – 3 expulsados Mundial 2006: Portugal 1-0 Países Bajos – 4 expulsados

Portugal 1-0 Países Bajos – 4 expulsados Mundial 2026: México 2-0 Sudáfrica – 3 expulsados

Cuál es el récord de expulsados en un mismo partido del Mundial

El récord es de cuatro expulsados en un mismo partido, en el duelo de octavos de final del Mundial 2006 entre Países Bajos y Portugal, donde Boulahrouz y Gio van Bronckhorst fueron sancionados en el conjunto naranja, y tanto Costinha como Deco en los lusos.

La batalla de Núremberg, el partido con más expulsados de la historia. (Getty)

Todos los partidos con tres o más expulsados en la historia de los Mundiales

Mundial 1938: Brasil 1-1 Checoslovaquia – 3 expulsados

Conocida como la “Batalla de Burdeos”, esta llave de cuartos de final fue tan violenta que varios jugadores terminaron literalmente en el hospital con huesos rotos. El árbitro húngaro Pál von Hertzka expulsó a los brasileños Zezé Procópio y Machado, así como al checoslovaco Jan Říha. Procópio fue echado apenas a los 14 minutos por una patada descalificadora, marcando el violento tono de un partido que terminó en empate y que obligó a jugar un encuentro de desempate apenas dos días después.

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Mundial 1954: Hungría 4-2 Brasil – 3 expulsados

Bautizado para la posteridad como la “Batalla de Berna”, este duelo de cuartos de final fue una auténtica guerra en el campo. El árbitro inglés Arthur Ellis expulsó al húngaro József Bozsik y al icónico lateral brasileño Nílton Santos tras agarrarse a golpes de puño a los 71 minutos. Poco después, el delantero brasileño Humberto también vio la roja por una patada malintencionada. La tensión no terminó con el pitazo final: los jugadores continuaron peleando a botellazos limpios y golpes en los vestuarios. En estos tiempos, no existía la tarjeta roja y las expulsiones eran verbales.

Mundial 1998: Dinamarca 1-1 Sudáfrica – 3 expulsados

En un partido muy físico y disputado en Francia 98, el árbitro colombiano John Jairo Toro fue implacable. Los sudafricanos sufrieron dos bajas importantes: Philemon Masinga y Alfred Phiri, quienes por juego brusco dejaron a su equipo en clara desventaja numérica. A pesar de esto, Sudáfrica logró mantener el empate, y en los minutos finales, el mediocampista danés Morten Wieghorst también vio la tarjeta roja directa apenas tres minutos después de haber ingresado al campo de juego desde el banco.

El colombiano John Jairo Toro mostró 3 rojas en junio de 98. (Getty)

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Mundial 2006: Croacia 2-2 Australia – 3 expulsados

Un encuentro crucial de la fase de grupos que quedó grabado en la memoria por el insólito error arbitral del inglés Graham Poll. El colegiado amonestó al croata Josip Šimunić en tres ocasiones diferentes durante el partido, mostrándole recién la roja después de la tercera amarilla al pitar el final. Antes de ese extraño cierre, su compatriota Dario Šimić y el australiano Brett Emerton ya habían sido expulsados tras recibir sus respectivas segundas tarjetas amarillas en los minutos 85 y 87.

Mundial 2006: Italia 1-1 Estados Unidos – 3 expulsados

Este duro choque de la fase de grupos es recordado por un nivel de agresividad muy inusual en el torneo. El italiano Daniele De Rossi fue expulsado con roja directa en el primer tiempo por propinarle un violento codazo en el rostro al delantero Brian McBride, dejándolo ensangrentado. Por el lado de Estados Unidos, Pablo Mastroeni recibió una roja directa al filo del descanso por una dura entrada, y al inicio de la segunda mitad su compañero Eddie Pope se fue expulsado por doble amonestación.

Rojas por doquier en Estados Unidos vs. Italia 2006. (Getty)

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Mundial 2006: Portugal 1-0 Países Bajos – 4 expulsados

Conocido mundialmente como la “Batalla de Núremberg”, este partido de octavos de final tiene el récord absoluto de indisciplina en los mundiales con un total de cuatro expulsados y 16 amonestaciones. El árbitro ruso Valentín Ivanov mostró la doble amarilla a los portugueses Costinha y Deco, mientras que por los neerlandeses terminaron expulsados, también por doble tarjeta, Khalid Boulahrouz y Giovanni van Bronckhorst. Curiosamente, Deco y Van Bronckhorst (compañeros en el Barcelona en ese entonces) terminaron viendo el final del partido sentados juntos en las escaleras del túnel.

Mundial 2026: México 2-0 Sudáfrica – 3 expulsados

El partido inaugural de esta Copa del Mundo se convirtió en el primero de la historia en registrar tres expulsiones en el juego de apertura. Por parte de Sudáfrica, Yaya Sithole vio la roja directa tras evitar una ocasión manifiesta de gol sobre el borde del área, y Themba Zwane fue expulsado tras una revisión del VAR por golpear a un rival sin estar el balón en disputa. Ya en el tiempo de descuento, el capitán mexicano César Montes también se fue expulsado por cortar un avance prometedor que era una clara oportunidad de gol para los africanos.