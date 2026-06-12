Partidos de mañana en el Mundial 2026: quiénes juegan este sábado 13 de junio

El Mundial 2026 continúa con una jornada intensa de alta competencia. El Grupo C entra en acción con Brasil buscando dar un golpe de autoridad, mientras Qatar intenta sorprender. ¡Mirá todos los horarios!
La agenda futbolera de este sábado 13 de junio marca una jornada repleta de emociones con tres encuentros que prometen entregar fútbol de primer nivel. Iniciamos con Qatar enfrentando a Suiza en busca de sorprender en el Grupo B, continuando con Brasil, una de las grandes favoritas del torneo, buscando demostrar su potencial ante Marruecos en Nueva Jersey.
El cierre del día lo protagonizarán Haití y Escocia en un electrizante duelo que cerrará la segunda jornada de acción mundialista. Tres partidos, tres historias, un objetivo: avanzar en la busca de la gloria máxima.
Ya entrada la madrugada del domingo, trasnoche del sábado, se vivirá un partidazo entre Australia y Turquía, que pone cierre al Grupo D.
PARTIDOS DEL SÁBADO 13 DE JUNIO: HORARIO Y TV
Debuta Brasil en el Mundial (Getty)
Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos
Qatar vs. Suiza (Grupo B)
Estadio Levi’s Stadium (San Francisco Bay Area), Estados Unidos
- Argentina: 16:00 horas | Telefe, TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow
- Chile: 15:00 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+
- México: 13:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1, Azteca 7
- Colombia: 14:00 horas | Caracol TV, RCN Televisión, DSports, Win Sports, DGO
- Ecuador: 14:00 horas | Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 14:00 horas | América TV, DSports, DGO, Paramount+
- España: 21:00 horas | RTVE (La 1), Teledeporte, RTVE Play, DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 13:00 (PT) / 15:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock
Brasil vs. Marruecos (Grupo C)
Estadio MetLife Stadium (Nueva Jersey), Estados Unidos
- Argentina: 19:00 horas | Telefe, TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow
- Chile: 18:00 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+
- México: 16:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1, Azteca 7
- Colombia: 17:00 horas | Caracol TV, RCN Televisión, DSports, Win Sports, DGO
- Ecuador: 17:00 horas | Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 17:00 horas | América TV, DSports, DGO, Paramount+
- España: 00:00 (domingo 14 de junio) | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 16:00 (PT) / 18:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock
Haití vs. Escocia (Grupo C)
Estadio Gillette Stadium (Boston), Estados Unidos
- Argentina: 22:00 horas | TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow
- Chile: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 19:00 horas | Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 7, Azteca Uno
- Colombia: 20:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 03:00 (domingo 14 de junio) | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 19:00 (PT) / 21:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock
Australia vs. Turquía (Grupo D)
Estadio BC Place (Vancouver), Canadá
- Argentina: 01:00 horas | Telefe, TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow
- Chile: 00:00 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+
- México: 23:00 horas (sábado 13) | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1, Azteca 7
- Colombia: 23:00 horas (sábado 13) | Caracol TV, RCN Televisión, DSports, Win Sports, DGO
- Ecuador: 23:00 horas (sábado 13) | Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 23:00 horas (sábado 13) | América TV, DSports, DGO, Paramount+
- España: 06:00 horas | RTVE (La 1), Teledeporte, RTVE Play, DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 22:00 (PT, sábado 13) / 00:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock
¿Dónde ver todos los 104 partidos del Mundial 2026 completo?
- Argentina: DSports, Paramount+, Flow (104 partidos). Telefe (32 partidos incluyendo todos los de Argentina), TyC Sports (~52 partidos), TV Pública (partidos de Argentina, semifinales y final).
- Chile: DSports, DGO, Paramount+ (104 partidos). Chilevisión (52 partidos en abierto).
- México: ViX (104 partidos en streaming). Las Estrellas, Canal 5, TUDN, Azteca 1 y Azteca 7 emiten una selección de partidos en abierto.
- Colombia: DSports, DGO, Paramount+ (104 partidos). Caracol TV y RCN (35 partidos c/u, incluyendo todos los de Colombia). Win Sports (varios partidos).
- Ecuador: DSports, DGO, Paramount+ (104 partidos). Teleamazonas (40 partidos incluyendo todos los de Ecuador).
- Perú: DSports, DGO, Paramount+ (104 partidos). América TV (selección de partidos de la fase de grupos).
- España: DAZN (104 partidos – servicio de pago). RTVE La 1, Teledeporte y RTVE Play (20-25 partidos en abierto: todos los de España, inaugural, semifinales, 3º/4º puesto y final). Movistar+ también transmite con DAZN.
- Estados Unidos: Peacock (104 partidos en streaming). FOX y FS1 (en inglés). Telemundo y Universo (en español). Los 104 partidos están disponibles entre estas opciones.
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