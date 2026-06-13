El Ranking FIFA se actualizó con el Mundial 2026 en marcha: quiénes subieron y bajaron posiciones

Si bien la última actualización oficial del Ranking FIFA se publicó en la previa del Mundial 2026, con Argentina como líder, una de las novedades que presenta esta edición del torneo pasa por la posibilidad de seguir la evolución del escalafón en tiempo real. Es decir, a medida que se disputan los partidos de la Copa del Mundo, los puntajes de cada selección se actualizan de manera inmediata.

Bajo ese contexto, el segundo día de actividad del torneo dejó movimientos menores, aunque igualmente significativos. El principal beneficiado fue Estados Unidos, que tras su contundente victoria por 4-1 sobre Paraguay logró escalar dos posiciones y meterse momentáneamente dentro del Top 15 mundial. El conjunto norteamericano alcanzó los 1.688 puntos y superó por escaso margen a Senegal, que tendrá la posibilidad de recuperar ese lugar cuando debuta ante Francia el próximo martes.

Del otro lado, Paraguay sufrió el efecto contrario. La derrota en su estreno provocó una caída de un puesto en el ranking, descendiendo hasta la posición número 42. En la misma línea, Canadá tampoco sacó demasiado rédito de su empate 1-1 frente a Bosnia y Herzegovina, ya que cedió una ubicación y ahora aparece en el puesto 31.

En cambio, quien sí encontró una recompensa en la igualdad fue Bosnia y Herzegovina. El punto obtenido ante Canadá le permitió ganar una posición y ubicarse en el puesto 63 del escalafón, desplazando a Jordania, uno de los rivales de Argentina en la fase de grupos, que todavía no debutó en la competencia y recién verá acción el próximo miércoles ante Austria.

Estos movimientos se suman a los que había dejado la jornada inaugural. México, gracias a su triunfo sobre Sudáfrica, trepó al puesto 13 y desplazó momentáneamente a Colombia, mientras que los africanos retrocedieron hasta la ubicación número 61. Por ahora, ningún integrante del Top 10 disputó partidos en el Mundial. Los primeros en hacerlo serán Brasil (6°) y Marruecos (7°), que justamente se enfrentarán entre sí este sábado. En la cima del ranking continúan Argentina, seguida por España y Francia, que completan el podio mundial.

Así está el ranking FIFA

Argentina – 1877.27 España – 1874.71 Francia – 1870.70 Inglaterra – 1828.02 Portugal – 1767.85 Brasil – 1765.86 Marruecos – 1755.10 Países Bajos – 1753.57 Bélgica – 1742.24 Alemania – 1735.77 Croacia – 1714.87 Italia – 1704.73 México – 1700.98 Colombia – 1698.35 EE. UU. – 1688.53 Senegal – 1684.07 Uruguay – 1673.07 Japón – 1661.58 Suiza – 1650.06 RI de Irán – 1619.58 Dinamarca – 1619.47 República de Corea – 1612.55 Turquía – 1605.73 Ecuador – 1598.52 Austria – 1597.40 Nigeria – 1585.02 Australia – 1579.34 Argelia – 1571.03 Egipto – 1562.37 Noruega – 1557.44 Canadá – 1551.50 Ucrania – 1549.29 Costa de Marfil – 1540.87 Panamá – 1539.16 Rusia – 1529.60 Polonia – 1526.18 Gales – 1516.95 Suecia – 1509.79 Hungría – 1506.39 Escocia – 1503.34 Serbia – 1502.13 Paraguay – 1488.05 Chequia – 1484.82 Camerún – 1481.24 Túnez – 1476.41 RD Congo – 1474.43 Eslovaquia – 1473.66 Grecia – 1473.19 Venezuela – 1469.18 Uzbekistán – 1458.73 Chile – 1458.20 Perú – 1457.69 Costa Rica – 1456.03 Rumanía – 1455.89 Mali – 1455.59 Qatar – 1450.31 Irak – 1446.28 República de Irlanda – 1441.10 Eslovenia – 1441.09 Arabia Saudí – 1423.88 Sudáfrica – 1414.88 Burkina Faso – 1406.99 Bosnia y Herzegovina – 1395.19 Jordania – 1387.74 Honduras – 1378.97 Albania – 1376.03 Islas de Cabo Verde – 1371.11 Emiratos Árabes Unidos – 1370.47 Macedonia del Norte – 1369.16 Irlanda del Norte – 1365.30 Jamaica – 1357.84 Georgia – 1355.26 Ghana – 1346.88 Islandia – 1342.77 Finlandia – 1341.92 Israel – 1333.90 Bolivia – 1326.00 Kosovo – 1319.12 Omán – 1306.90 Montenegro – 1301.98 Guinea – 1295.60 Curazao – 1294.77 Haití – 1293.10 Siria – 1283.05 Nueva Zelanda – 1275.58