Cómo conseguir las nuevas figuritas doradas de McDonald’s del Álbum Virtual PANINI del Mundial 2026

En las últimas horas, el Álbum Virtual PANINI del Mundial 2026 introdujo una importante actualización, trayendo más de 30 nuevas figuritas para coleccionar. Por un lado, están las Trophy Tour, obtenibles tanto en sobres como en intercambios, pero por otro están las figuritas McDonald’s, que son bastante más complicadas de obtener.

Y es que no bastará con abrir sobres para conseguir estos seis cromos dorados de Lautaro Martínez, Virgil Van Dijk, Federico Valverde, Antonee Robinson, Raúl Jimenez y Lamine Yamal. Para conseguirlas será necesario intercambiar puntos MiM, de la aplicación oficial de McDonald’s.

Si bien los intercambios aún no están disponibles en gran parte de mundo, la web oficial de McDonald’s Australia reveló la verdadera forma de obtener estos cromos, con dos intercambios de 2000 puntos cada uno, donde se consiguen las seis figuritas, tres por lado.

En uno de los intercambios se pueden obtener 10 figuritas normales, 9 con efectos, 1 poster de ciudad organizadora y 3 cromos dorados: Lautaro, Valverde y Robinson. En el otro, lo mismo pero con los cromos dorados de Jimenez, Van Dijk y Yamal.

Cómo obtener las figuritas doradas en la App de McDonald’s

Abre la aplicación de McDonald’s y selecciona ‘MiM’ en la barra de navegación inferior. Canjea tu recompensa Panini elegida usando puntos. Descubre y copia tu código digital único; el código también se enviará por correo electrónico a la dirección asociada a tu cuenta de McDonald’s. Ingresa a la aplicación del Álbum Virtual y dirígete a la sección de códigos. Introduce tu código digital de Panini y sigue las instrucciones para recibir tu recompensa.

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Estas recompensas estarán disponibles en la aplicación de McDonald’s del 9 de junio al 19 de junio. Y si bien todavía no aparecen en la aplicación de la compañía de comidas rápidas fuera de Australia, se espera que pronto sean añadidas en las versiones de todo el mundo.