Las 3 dudas que tiene Lionel Scaloni para el debut de Argentina ante Argelia

El entrenador de la Albiceleste aún no definió la formación con la que enfrentarán a Argelia en el primer juego de la Copa del Mundo.

Resta muy poco tiempo para que Argentina haga su estreno en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, siendo que el martes 16 de junio tendrá su primer partido correspondiente al Grupo J y en el que le tocará enfrentar a Argelia.

Los comandados por Lionel Scaloni llegaron a la previa de la cita mundialista con muchísimas dudas por el estado físico de varios futbolistas, al punto de que Leonardo Balerdi fue desafectado y reemplazado por Marcos Senesi, que se sumará este sábado por la mañana a los trabajos.

Mientras definen qué pasará con la presencia de Nicolás Tagliafico, que está descartado para los primeros dos partidos, en el cuerpo técnico analizan otros interrogantes, ya que Dibu Martínez tuvo varios gestos de dolor durante la práctica de este viernes y lo esperarán, pero en la defensa hay dos dudas que aún no resolvieron: Nicolás Otamendi o Lisandro Martínez, Facundo Medina o Licha Martínez.

En el mediocampo no hay interrogantes. El cuerpo técnico tiene todo claro: si no ocurre nada extraño, jugarán Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Thiago Almada. Pero aún hay una duda muy difícil de resolver: el acompañante de Lionel Messi, ya que Julián Álvarez se viene entrenando con normalidad tras la lesión que sufrió en el tobillo, pero Lautaro Martínez pide pista a fuerza de goles y grandiosas actuaciones.

Lionel Scaloni dialoga con sus dirigidos. (Richard Pelham/Getty Images)

La posible formación de Argentina vs. Argelia

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi o Lisandro Martínez, Facundo Medina o Lisandro Martínez; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

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Las posiciones del Grupo J del Mundial 2026

El fixture del Mundial 2026

DATOS CLAVES

Argentina enfrentará a Argelia el martes 16 de junio por el Grupo J.

el martes 16 de junio por el Grupo J. Marcos Senesi reemplazará a Leonardo Balerdi, desafectado por problemas físicos previos al mundial.

reemplazará a Leonardo Balerdi, desafectado por problemas físicos previos al mundial. Lionel Messi estará acompañado por Julián Álvarez o Lautaro Martínez en la delantera.