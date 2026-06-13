Tablas del Mundial: así quedaron los grupos tras los partidos del viernes 12 de junio

El Mundial 2026 siguió su curso este viernes con la disputa de dos nuevos encuentros correspondientes a la primera fecha de la fase de grupos. En el segundo día de competencia, la atención estuvo puesta en dos de los países anfitriones, ya que tanto Canadá como Estados Unidos hicieron su presentación oficial en el torneo y dieron inicio a la acción de los grupos B y D, respectivamente.

Luego de una jornada inaugural que había dejado las victorias de México sobre Sudáfrica y de Corea del Sur frente a República Checa, resultados que posicionaron a ambos como líderes del Grupo A, este viernes fue el turno de otros protagonistas. Canadá abrió su participación mundialista con un empate 1-1 ante Bosnia y Herzegovina, en un encuentro en el que mereció más, mientras que Estados Unidos protagonizó una de las actuaciones más contundentes en lo que va del certamen.

El seleccionado de Mauricio Pochettino dio una muestra de fútbol y aplastó 4-1 a la Paraguay de Gustavo Alfaro, dejando una imagen prometedora de cara a lo que viene. La exhibición le permitió quedar como líder del Grupo D y posicionarse, a priori, como una de las grandes sorpresas positivas del Mundial.

De esta manera, ya son tres los grupos que comenzaron su recorrido en la Copa del Mundo. La actividad continuará este sábado con otros tres encuentros, comenzando con Qatar frente a Suiza, partido que completará la primera fecha del Grupo B. Más tarde llegará el turno del Grupo C, que tendrá su presentación completa con los cruces entre Brasil y Marruecos, y entre Haití y Escocia.

Cómo están los grupos del Mundial 2026

El fixture del Mundial 2026