El duelo entre Argentina e Inglaterra por la semifinal de la Copa del Mundo no fue un partido más y así se vivió en todo momento.

Desde que se realizó el sorteo del Mundial y se supo que la Selección Argentina podía enfrentar a Inglaterra en semifinales -si ambas selecciones ganaban sus grupos- la ilusión de volver a encontrarlos estaba presente. Pasaron los partidos, ambos combinados cumplieron con su cuota y el tan esperado partido llegó, aunque bien se sabe que no fue solamente un encuentro deportivo.

En la previa, Lionel Scaloni hizo lo que tenía que hacer: bajar la ansiedad y no generar más estrés del habitual, pero tanto el entrenador de la Selección Argentina como sus jugadores siempre supieron que era mucho más que un partido de fútbol.

Emparentar un encuentro deportivo como una guerra es faltarle el respeto a los héroes de Malvinas, por lo que no hay que hacerlo, pero sí ellos fueron el motor para que los futbolistas de la Selección Argentina salgan a dejar la vida desde el momento en el que pisaron el campo de juego, cantaron el himno con más pasión que nunca y en cada pelota fueron a trabar como si no hubiese un mañana.

El momento de los himnos

En la previa de cada uno de los partidos del Mundial, los 26 convocados se ponen en el círculo central, las banderas se extienden detrás y suenan los himnos de ambos países. El pasado miércoles sonó primero en de Inglaterra, pero fue tal el grito de los hinchas argentinos -“El que no salta es un inglés”- que prácticamente no se escuchó.

Uno de los tantos hinchas ingleses presentes en Atlanta registró ese momento con un video que terminó siendo icónico: empezó a cantar el himno, pero la gran mayoría del estadio cantaba “El que no salta es un inglés” y fue tapado, por lo que su frustración quedó de manifiesto cuando dijo: “Cantan mientras suena nuestro himno… cantan mientras suena nuestro himno, ¿por qué?”.

🤯🇦🇷🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 La SORPRESA de este hincha INGLÉS al no poder CANTAR su PROPIO HIMNO. 😳🗣️❌ pic.twitter.com/t6l0Xbnfb6 — Expe (@Expefutbol) July 15, 2026

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Instantes más tarde el que sonó fue el himno de Argentina, que en un comienzo fue mínimamente abucheado por los ingleses, pero fueron unos segundos hasta que se escuchó a la marea albiceleste gritarlo desaforado en las tribunas. Por su parte, los jugadores también lo cantaron más alto que nunca y con un orgullo difícil de poner en palabras.

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