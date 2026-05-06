A 36 días del Mundial, estalló la interna en México: el DT de la Selección tomó una medida que condiciona a los clubes locales

Javier Aguirre citó a 20 jugadores a pesar de que se encuentran en competencia con sus equipos.

Faltan 36 días para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, por lo que poco a poco cada uno de los 48 países clasificados comienzan a juntar a sus futbolistas con el fin de sumar entrenamientos y llegar de la mejor manera al inicio del tan esperado certamen.

En este sentido, en la Selección de México ocurrió una situación particular que generó el enojo de los clubes locales. La misma está relacionada con una decisión que tomó el entrenador Javier Aguirre, en la que le puso un ultimátum a los futbolistas de la Liga MX.

A través de un comunicado oficial, la Tri informó que este miércoles 6 de mayo los jugadores que fueron convocados por el DT deberán presentarse a entrenar de cara a tres partidos amistosos, sin importar que actualmente se encuentren en plena competencia con sus equipos.

“Como se publicó el pasado martes 28 de abril de 2026, la concentración de la Selección Nacional de México para los tres partidos de preparación ante Ghana, Australia y Serbia, y la Copa del Mundo, iniciará este miércoles 6 de mayo a las 20 horas con los 20 jugadores de la Liga MX convocados por el director técnico Javier Aguirre”, inicia el comunicado.

Y agrega: “Todos los jugadores deberán reportarse en el Centro de Alto Rendimiento de la Ciudad de México. Por instrucciones del cuerpo técnico, el jugador que no acuda hoy a la concentración quedará fuera de la Copa del Mundo”.

El comunicado oficial de la Selección de México.

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Ante esta situación, los clubes que aún están participando de la Liga MX deberán desprenderse de sus principales figuras en plena etapa de definición, ya que se están disputando los playoff. Además, hubo un enojo aún más grande ya que Toluca recibió un permiso especial para no perder a sus jugadores a causa de que está jugando la Concachampions.

Así las cosas, la relación entre los clubes mexicanos y la selección no está en su mejor momento ya que el permiso especial a Toluca generó enojo en el resto de los equipos. Tal es así que Chivas no está dispuesto a desprenderse de sus cinco futbolistas convocados por el DT.

Datos claves

Javier Aguirre exigió que los 20 jugadores convocados de la Liga MX se presenten este miércoles 6 de mayo.

exigió que los de la Liga MX se presenten este miércoles 6 de mayo. Los futbolistas que no asistan hoy a la concentración quedarán fuera de la Copa del Mundo .

. México jugará tres partidos amistosos de preparación ante Ghana, Australia y Serbia.