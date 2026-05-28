Uno x uno, los 26 jugadores de la Selección Argentina que irán al Mundial 2026

Lionel Scaloni anunció la nómina de convocados que irán por la defensa del título en Norteamérica. A continuación, un repaso al detalle de cada jugador citado.

Este jueves 28, a exactamente 14 días del puntapié inicial para la Copa del Mundo, Lionel Scaloni anunció a sus 26 convocados para la defensa del título mundial en Norteamérica. Con varias sorpresas y ausencias de peso, se conocieron quienes serán los representantes de la Selección Argentina en esta nueva contienda global.

Con 17 campeones del mundo y 9 debutantes en un Mundial, la Albiceleste ya tiene confirmados a sus 26 citados. A continuación, un repaso de cómo llega cada uno de ellos.

#SelecciónMayor Con toda la fuerza de los argentinos 💪🏻🇦🇷 pic.twitter.com/84Lh03BgxH — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) May 28, 2026

Los 26 jugadores convocados de Scaloni, al detalle

Emiliano Martínez

Dibu llega en el mejor momento de su carrera en el plano de los clubes, ya que se consagró campeón de la Europa League con Aston Villa y terminó 4° en la Premier League. 44 partidos con 49 goles concedidos y 14 vallas invictas en la temporada. Llegará con lo justo desde lo físico, ya que sufrió una fractura en su dedo anular de la mano derecha. Será el dueño del arco en su segundo Mundial.

Juan Musso

Enorme sprint final en el Atlético de Madrid, pese a que terminó la temporada volviendo a ser suplente de Jan Oblak. 18 encuentros y 26 goles en contra, manteniendo su portería en cero en 7 oportunidades. Le ganó la pulseada a Walter Benítez y jugará su primer Mundial.

Gerónimo Rulli

Floja campaña en Marsella. 52 goles concedidos en 39 encuentros, donde solo en 9 logró evitar la caída de su arco. A sus 34 años, disputará su segunda Copa del Mundo.

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Nahuel Molina

Titularísimo en Atlético de Madrid durante toda la temporada, donde anotó 2 goles y dio 4 asistencias en 46 encuentros. Sufrió un desgarro el 10 de mayo, por lo que llegará con lo justo desde lo físico a su segundo Mundial.

Gonzalo Montiel

Así como sucede con Molina, el lateral derecho de River también llega en plena recuperación de un desgarro en el cuádriceps derecho. 19 partidos en la temporada, siendo el tercer máximo anotador millonario en el semestre con 4 goles.

Nicolás Otamendi

Jugó 49 partidos en Benfica, marcó 3 goles y brindó 4 asistencias. No ganó títulos, fue tercero en Portugal y quedó eliminado de la Champions League en 16avos de final. Físicamente llega en un gran momento, y sabiendo que se unirá a River una vez finalizada la Copa del Mundo.

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Lisandro Martínez

Una temporada irregular por las lesiones, pero que terminó de buena manera en Manchester United. 19 partidos en toda la campaña, cerrando apenas un 36% de los minutos jugados. Jugará su segundo Mundial, al que llegará nuevamente como alternativa de la zaga central titular.

Cristian Romero

Era el más complicado de todos por cuestiones físicas, pero terminó metiéndose en la lista por su liderazgo y fútbol. El esguince ligamentario sufrido en las últimas semanas lo marginó para el final de la temporada con Tottenham, que se salvó del descenso de la Premier League en la última fecha. Jugará su segunda Copa del Mundo. 32 partidos en la temporada, donde anotó 6 goles y dio 4 asistencias.

Leonardo Balerdi

Una fija en la reestructuración argentina post Copa América 2024, pero una baja en su rendimiento esta temporada puso en riesgo su participación. 36 compromisos, con un gol, una asistencia y una campaña para el olvido en el Marsella a nivel equipo. Será su primera Copa del Mundo.

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Nicolás Tagliafico

Uno de los más experitandos de toda la Selección, ya que jugará su tercer Mundial. No llega de la mejor manera, ya que perdió el puesto en Lyon con Abner Vinicius y tuvo una lesión muscular en la recta final de la temporada.

Facundo Medina

Al igual que Balerdi y Rulli, llega en un Marsella que sufrió una temporada para el olvido. 26 partidos disputados con una sola asistencia. No era citado por Scaloni a la Selección desde junio del 2025, de ahí para atrás jugó 7 partidos en total en la Albiceleste. Será su primera participación en una Copa del Mundo.

Enzo Fernández

Uno de los argentinos con más partidos en la temporada. 54 encuentros en total, con 15 goles y 7 asistencias en un Chelsea que se cayó a pedazos. Será su segundo Mundial, luego de haber sido la gran sorpresa de Scaloni en 2022 y el Golden Boy de aquella Copa del Mundo.

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Alexis Mac Allister

Una mala temporada para Alexis en un Liverpool que no hizo pie en Premier y Champions. 55 encuentros, en los que convirtió 5 goles y dio 7 asistencias. Llega consolidado para afrontar su segundo Mundial.

Leandro Paredes

El capitán de Boca disputará su segunda Copa del Mundo, a la que llega en plenitud física y en un gran momento futbolístico. 21 partidos, en los que anotó 3 tantos y dio 4 pases-gol en un semestre con altibajos en el Xeneize.

Rodrigo De Paul

15 partidos en Inter Miami esta temporada con 4 goles y 4 asistencias. Llega en buen momento, en una liga de segundo orden como la MLS. Será su segunda Copa del Mundo para el polifuncional volante fetiche de Lionel Scaloni.

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Nico Paz

Otro debutante, uno de los más jóvenes en tener su estreno mundialista. Llega con una lesión leve en la rodilla, sufrida por un golpe ocasionado por Nicolás Valentini en la Serie A. En Italia fue elegido como el mejor volante de la temporada, luego de aportar 13 goles y 8 asistencias con el Como en 40 partidos.

Giovani Lo Celso

32 partidos en un Betis que se metió a la Champions League, donde Gio anotó 3 goles y dio 3 asistencias. Luego de haberse quedado afuera de la lista en Qatar 2022 por una lesión, el rosarino participará de su segunda Copa del Mundo, aunque todavía no disputó ni un solo minuto.

Exequiel Palacios

Entre lesiones y decisiones técnicas en Bayer Leverkusen, el Tucu tuvo una temporada alternando titularidades y bajas. 25 partidos en total, sin goles y aportando una sola asistencia. Será su segundo Mundial.

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Valentín Barco

Se afianzó como volante en Europa, teniendo una temporada consagratoria en Racing de Estrasburgo. 3 goles, 9 asistencias en 43 partidos y una influencia dentro de la cancha suficiente como para ser fichado por Chelsea, al que llegará luego de disputar su primera Copa del Mundo.

Thiago Almada

No tuvo su mejor año en su primera temporada en Atlético de Madrid. 40 partidos, con 4 goles y dos asistencias en el Colchonero, en una campaña en la que finalizó sin títulos. Será su segundo Mundial, aunque a este llegará como una pieza más importante que en Qatar 2022.

Lionel Messi

Será hombre récord junto con Cristiano Ronaldo y Memo Ochoa al jugar su sexto Mundial. El 10 y capitán de la Selección llega con una molestia en el isquiotibial derecho producto de una lesión en Inter Miami. Hasta el momento, jugó 16 partidos en la temporada, con 13 goles y 7 asistencias.

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Lautaro Martínez

Otro año consagratorio para el Toro, donde ganó Serie A y Coppa Italia con Inter y fue goleador de la temporada. 22 goles y 6 asistencias en 41 partidos, en óptimas condiciones físicas. A diferencia de su primer Mundial, a esta segunda participación llega en su mejor momento.

Julián Alvarez

En su segunda temporada con Atleti, completó 49 partidos en los que anotó 20 goles y dio 9 asistencias, aunque nuevamente no pudo ganar títulos con la camiseta colchonera. Será su segundo Mundial, nuevamente partiendo como titular.

Nicolás González

39 partidos, 5 goles y ninguna asistencia en su paso por Atlético de Madrid. Sufrió una lesión muscular hace dos semanas y su puesto parecía peligrar por ese motivo, pero Scaloni optó por citarlo de igual manera. Jugará su primera Copa del Mundo, luego de perderse Qatar 2022 por una lesión de último momento.

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Giuliano Simeone

Será el segundo Simeone en jugar un Mundial con la Selección Argentina. Giuliano debutará en una competencia oficial con la Albiceleste, luego de cerrar un buen año personal en el Atleti. 53 partidos en total, con 7 goles y 8 asistencias.

José Manuel López

Se ganó la convocatoria como el tercer delantero de Scaloni. 35 partidos, 14 goles y 8 asistencias en un Palmeiras que lidera el Brasileirao. Junto con Paredes y Montiel, completan la terna de representantes de ligas sudamericanas en la lista de la Selección. Debuta en una Copa del Mundo.