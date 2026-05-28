El único jugador de la Selección Argentina con el que falló PANINI en el álbum de figuritas y no estará en el Mundial 2026

Este jueves se conocieron los convocados de la Selección Argentina para el Mundial 2026, 26 jugadores que buscarán el bicampeonato del mundo. Sin embargo, en el álbum oficial Panini, sólo 18 jugadores son incluidos por seleccionados, y en el caso de la Selección argentina, acertaron en 17 de ellos.

Sólo hubo un jugador cuya figurita fue impresa y distribuida y que no estará en el Mundial 2026: Franco Mastantuono. El extremo del Real Madrid no terminó teniendo una buena temporada ni adaptándose al merengue y se quedó fuera de los 26, cuando parecía ser una de las cartas revulsivas que podía llegar a tener Scaloni.

La figurita de Mastantuono.

Los 18 jugadores argentinos en el álbum Panini

Emiliano Martínez

Nahuel Molina

Cristian Romero

Nicolás Otamendi

Nicolás Tagliafico

Leonardo Balerdi

Enzo Fernández

Alexis Mac Allister

Rodrigo De Paul

Exequiel Plaacios

Leandro Paredes

Nico Paz

Franco Mastantuono

Nico González

Lionel Messi

Lautaro Martínez

Julián Álvarez

Porcentaje de acierto de Panini con las selecciones ya confirmadas

Colombia : 18/18 (100%)

: 18/18 (100%) Panamá : 18/18 (100%)

: 18/18 (100%) Portugal : 18/18 (100% )

: 18/18 (100% Escocia: 18/18 (100%)

18/18 (100%) RD Congo : 18/18 (100%)

: 18/18 (100%) Curazao : 18/18 (100%)

: 18/18 (100%) Suiza : 18/18 (100%)

: 18/18 (100%) Austria : 18/18 (100%)

: 18/18 (100%) Bosnia : 18/18 (100%)

: 18/18 (100%) Nueva Zelanda : 18/18 (100%)

: 18/18 (100%) Argentina : 17/18 (94%)

: 17/18 (94%) Senegal : 17/18 (94%)

: 17/18 (94%) Noruega : 17/18 (94%)

: 17/18 (94%) Corea del Sur : 17/18 (94%)

: 17/18 (94%) Bélgica : 17/18 (94%)

: 17/18 (94%) Países Bajos : 16/18 (88%)

: 16/18 (88%) Croacia : 16/18 (88%)

: 16/18 (88%) Estados Unidos : 16/18 (88%)

: 16/18 (88%) Cabo Verde : 16/18 (88%)

: 16/18 (88%) Haiti : 16/18 (88%)

: 16/18 (88%) Inglaterra : 15/18 (83%)

: 15/18 (83%) Costa de Marfil : 15/18 (83%)

: 15/18 (83%) Francia : 15/18 (83%)

: 15/18 (83%) Senegal : 15/18 (83%)

: 15/18 (83%) España : 14/18 (77%)

: 14/18 (77%) Japón : 14/18 (77%)

: 14/18 (77%) Alemania : 13/18 (72%)

: 13/18 (72%) Brasil : 13/18 (72%)

: 13/18 (72%) Marruecos : 13/18 (72%)

: 13/18 (72%) Túnez: 11/18 (61%)

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Los convocados de Argentina

ARQUEROS

23- Emiliano Martínez

12- Gerónimo Rulli

1- Juan Musso

DEFENSORES

26- Nahuel Molina

4- Gonzalo Montiel

13- Cristian Romero

19- Nicolás Otamendi

6- Lisandro Martínez

2- Leonardo Balerdi

25- Facundo Medina

3- Nicolás Tagliafico

MEDIOCAMPISTAS

7- Rodrigo De Paul

14- Exequiel Palacios

24- Enzo Fernández

11- Giovani Lo Celso

20- Alexis Mac Allister

5- Leandro Paredes

18- Nicolás Paz

8- Valentín Barco

DELANTEROS

10- Lionel Messi

9- Julián Alvarez

17- Giuliano Simeone

22- Lautaro Martínez

15- Nicolás González

16- Thiago Almada

21- José Manuel Lópe