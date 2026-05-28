El único jugador de la Selección Argentina con el que falló PANINI en el álbum de figuritas y no estará en el Mundial 2026

Este jueves se conocieron los convocados de la Selección Argentina para el Mundial 2026, 26 jugadores que buscarán el bicampeonato del mundo. Sin embargo, en el álbum oficial Panini, sólo 18 jugadores son incluidos por seleccionados, y en el caso de la Selección argentina, acertaron en 17 de ellos.
Sólo hubo un jugador cuya figurita fue impresa y distribuida y que no estará en el Mundial 2026: Franco Mastantuono. El extremo del Real Madrid no terminó teniendo una buena temporada ni adaptándose al merengue y se quedó fuera de los 26, cuando parecía ser una de las cartas revulsivas que podía llegar a tener Scaloni.
La figurita de Mastantuono.
Los 18 jugadores argentinos en el álbum Panini
- Emiliano Martínez
- Nahuel Molina
- Cristian Romero
- Nicolás Otamendi
- Nicolás Tagliafico
- Leonardo Balerdi
- Enzo Fernández
- Alexis Mac Allister
- Rodrigo De Paul
- Exequiel Plaacios
- Leandro Paredes
- Nico Paz
- Franco Mastantuono
- Nico González
- Lionel Messi
- Lautaro Martínez
- Julián Álvarez
Porcentaje de acierto de Panini con las selecciones ya confirmadas
- Colombia: 18/18 (100%)
- Panamá: 18/18 (100%)
- Portugal: 18/18 (100%)
- Escocia: 18/18 (100%)
- RD Congo: 18/18 (100%)
- Curazao: 18/18 (100%)
- Suiza: 18/18 (100%)
- Austria: 18/18 (100%)
- Bosnia: 18/18 (100%)
- Nueva Zelanda: 18/18 (100%)
- Argentina: 17/18 (94%)
- Senegal: 17/18 (94%)
- Noruega: 17/18 (94%)
- Corea del Sur: 17/18 (94%)
- Bélgica: 17/18 (94%)
- Países Bajos: 16/18 (88%)
- Croacia: 16/18 (88%)
- Estados Unidos: 16/18 (88%)
- Cabo Verde: 16/18 (88%)
- Haiti: 16/18 (88%)
- Inglaterra: 15/18 (83%)
- Costa de Marfil: 15/18 (83%)
- Francia: 15/18 (83%)
- Senegal: 15/18 (83%)
- España: 14/18 (77%)
- Japón: 14/18 (77%)
- Alemania: 13/18 (72%)
- Brasil: 13/18 (72%)
- Marruecos: 13/18 (72%)
- Túnez: 11/18 (61%)
Los convocados de Argentina
ARQUEROS
23- Emiliano Martínez
12- Gerónimo Rulli
1- Juan Musso
DEFENSORES
26- Nahuel Molina
4- Gonzalo Montiel
13- Cristian Romero
19- Nicolás Otamendi
6- Lisandro Martínez
2- Leonardo Balerdi
25- Facundo Medina
3- Nicolás Tagliafico
MEDIOCAMPISTAS
7- Rodrigo De Paul
14- Exequiel Palacios
24- Enzo Fernández
11- Giovani Lo Celso
20- Alexis Mac Allister
5- Leandro Paredes
18- Nicolás Paz
8- Valentín Barco
DELANTEROS
10- Lionel Messi
9- Julián Alvarez
17- Giuliano Simeone
22- Lautaro Martínez
15- Nicolás González
16- Thiago Almada
21- José Manuel Lópe