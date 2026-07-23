El exarquero compañero de Roberto Ayala en el Valencia se refirió al episodio en el que el colaborador de Lionel Scaloni le pegó una piña a Dani Olmo tras la Final del Mundial 2026.

Una vez terminada la Final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, en el campo de juego del MetLife Stadium se desató el conflicto entre algunos de los integrantes de la Selección Argentina y de España. Resulta que los jugadores españoles provocaron a los argentinos y estos respondieron.

Entre los episodios que quedaron registrados, resalta el que protagonizaron Roberto Ayala y Dani Olmo. El auxiliar de Lionel Scaloni recibió un comentario por parte del futbolista del Barcelona y le pegó una trompada en la cara. Y al resprecto, el Ratón explicó: “Es una pena y hay que asumir los hechos que uno hizo dentro del campo”.

Y agregó: ”Cuando termina el partido veo que hay una gresca en la mitad de cancha y voy para que no termine de esa manera, porque no somos eso. Yo me hago cargo de lo que hice. Mi intención era ir y separar y nada más. Hay veces que te encuentras con cosas que pasan con las pulsaciones a mil… y no es excusa. No puedo hacer eso por más de lo que haya recibido. Entré a separar. Hay que cortar ya las cosas”.

Asimismo, Ayala contó que quiere pedirle perdón a Dani Olmo: “Si lo veo le pediré disculpas en persona. Últimamente con nuestra selección hay una cierta animadversión. Querían que no le fuera bien a nuestra selección. Nosotros jugamos para nuestro pueblo. En el lugar que ocupo no puedo permitirme que un sentimiento cambie mis actos. Estoy arrepentido”.

👊 @Ruben_Canizares defiende a Ayala por el puñetazo a Dani Olmo



🙏 "Está claro que se ha equivocado, pero él lo sabe y ha pedido perdón. Hay que perdonar"



😱 "Le tira un puñetazo"



⚽️ "Es muy famoso eso en los campos de futbol"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/83spTW2tCN — El Partidazo de COPE (@partidazocope) July 22, 2026

A propósito, quien marcó su postura fue Santiago Cañizares, exarquero, quien coincidió con Roberto Ayala en el Valencia: “Ha pedido disculpas, a su forma, a su manera y un poco poniendo en perspectiva lo que de alguna forma piensa siempre todo el mundo… Pero vamos a ver, yo no voy a defender a Fabián en el aspecto que piense que no se ha equivocado. Claro que se ha equivocado y cuando una persona pide perdón evidentemente es porque se ha equivocado”.

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Además, el también exguardameta de la Selección de España, en charla con Cadena Cope, añadió: ”Pero una vez que ha pedido perdón creo que tenemos la obligación de perdonar, sobre todo cuando es una persona que a lo largo de su trayectoria creo que ha sido un gran profesional desde el banquillo, desde los despachos y desde el terreno de juego”.

¿Cómo sigue la actividad de la Selección Argentina post Mundial 2026?

La Selección Argentina se reencontrará en septiembre para encarar lo que será la primera fecha FIFA post Copa del Mundo 2026. Allí empezará a poner el foco en la Copa América 2028 (aún con sede a confirmar, pero posiblemente sea nuevamente en los Estados Unidos), en donde intentará coronarse como tricampeón.

En síntesis

Roberto Ayala golpeó a Dani Olmo tras la final en el estadio MetLife.

golpeó a Dani Olmo tras la final en el estadio MetLife. El auxiliar técnico de Argentina se arrepintió y ofreció disculpas por el hecho.

de Argentina se arrepintió y ofreció disculpas por el hecho. Santiago Cañizares opinó sobre el incidente en una charla con Cadena Cope.