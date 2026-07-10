Xhaka recordó el Mundial 2014 y le dejó una advertencia a la Selección Argentina: “Suiza ha evolucionado”

El capitán dejó de lado los elogios a Messi y se refirió a las opciones que tiene el seleccionado suizo de dar el golpe ante los defensores del título.

Granit Xhaka, capitán de la Selección de Suiza que como Lionel Messi fue parte del duelo de octavos de final ante Argentina en el Mundial 2014, se refirió a aquella derrota en la prórroga que provocó un gran gol de Ángel Di María y advirtió que el representativo europeo ha dado lugar a una importante mejoría futbolística desde aquel entonces.

“El recuerdo más grato de 2014 es que fue mi primer Mundial. Jugamos bien y, por desgracia, encajamos un gol al final. Blerim podría, o quizás debería, haber marcado ese gol en los últimos minutos”, recordó el mediocampista, haciendo alusión a la jugada con la que el seleccionado suizo pudo haber forzado los penales.

“No quiero hablar de revancha ni de venganza. Estamos en los cuartos de final de un Mundial y solo por eso queremos ganar. Me gusta soñar, y a veces los sueños se hacen realidad. Pero para eso hay que esforzarse y rendir al máximo. Tenemos que superarnos a nosotros mismos”, agregó Xhaka en relación al nuevo cara a cara que tendrá su equipo con la Selección Argentina, este sábado desde las 22.00 en Kansas City.

Más allá de aquel recuerdo, el capitán del seleccionado suizo dejó una advertencia para La Albiceleste: “El fútbol ha evolucionado mucho en Suiza. Nadie está hablando de nuestras cualidades. Es uno de los momentos más importantes de mi carrera. Poder jugar aquí con Suiza contra los campeones del mundo me llena de orgullo. Pero no estamos aquí solo para estar en la cancha. Si lo damos todo, podemos plantarle cara a Argentina”, remarcó.

Xhaka confía en las opciones de Suiza para imponerse a Argentina.

¿Cómo lidiar con Messi?

Granit Xhaka dejó de lado los elogios que había hecho llegar a Messi desde que supo que le tocaría enfrentarlo en cuartos de final y se dedicó a responder a la consulta sobre cómo puede hacer su equipo para minimizar su influencia en el partido. “Lo daremos todo e intentaremos dominar la posesión. Si no tiene el balón, no podrá hacer mucho”, dijo.

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Admiración por el fútbol sudamericano

El capitán de la Selección de Suiza sí destacó su admiración por el fútbol sudamericano y aseguró que hay muchas de sus características que deben imitarse para continuar con el crecimiento del fútbol suizo. “Conocemos las fortalezas y debilidades de cada uno. Sé cuándo acelerar o ralentizar el juego. Soy un gran admirador de los equipos sudamericanos. Siempre lo dan todo. Queremos llevar esa mentalidad a Suiza. Argentina es un gran ejemplo para nuestro futuro”, resaltó.

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