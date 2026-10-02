¿Por qué no juega Kylian Mbappé en Francia vs. Italia por la UEFA Nations League?

El capitán de Les Bleus no estará a disposición de Zinedine Zidane para recibir a la Azzurra por la Fecha 3 de la fase de grupos.

Francia recibe a Italia en lo que promete ser el partido más atractivo del día. Ambos conjuntos se enfrentan en el Stade de France por la Fecha 3 de la fase de grupos de la UEFA Nations League 2026-27 y el encuentro se podrá ver a través de la pantalla de Disney+.

No obstante, este choque de potencias no contará con la presencia de Kylian Mbappé. El máximo goleador de la historia de los Mundiales fue convocado para esta fecha FIFA por Zinedine Zidane y hasta le marcó un gol a Turquía, pero en ese mismo partido sufrió una lesión que lo descartó del resto de los compromisos de Les Bleus.

¿Qué lesión sufrió Kylian Mbappé ante Turquía?

Según el parte médico que publicó Real Madrid, Kylian Mbappé sufrió una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda el pasado 25 de septiembre. El tiempo de recuperación estimado es de dos semanas.

Kylian Mbappé se lesionó ante Turquía (Getty Images)

Tabla de posiciones de la Nations League 2026-27