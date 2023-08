Todos los boxeadores tienen como objetivo conquistar un título mundial, y Jaron Ennis no es la excepción, aunque aun no ha logrado ninguno, está en el camino para conseguirlo, gracias a la habilidad que ha demostrado contra todos sus oponentes.

Sin embargo, más allá de lograr un cinturón, Ennis está enfocado en algo más allá, teniendo en cuenta que cuatro peleadores en una división dada pueden ser considerados campeones mundiales gracias a la proliferación de títulos en cada categoría de peso.

Por el momento, Ennis, quien milita actualmente en las 147 libras, desconoce cuándo peleará por su primer título, y menos por los cuatro. Sin embargo, Ennis no se muestra desesperado, y mantiene la calma hasta que alguien le dé la oportunidad de demostrar que es el nuevo líder.

“No me importa de dónde venga la oportunidad. Mientras tenga la oportunidad de ser indiscutible”, comentó Ennis en entrevista con Brian Custer en The Last Stand Podcast.

Normalmente, las oportunidades se ganan y no simplemente aparecen, y eso es lo que ha hecho Ennis, incluso Roiman Villa, quien fue el último que cayó ante Ennis, podría dar fe de ello.

El mes pasado, Ennis golpeó de manera contundente al colombiano Villa, en el Ballroom Boardwalk Hall de Atlantic City, para convertirse en el primer boxeador en detenerlo.

Sin embargo, el 29 de julio, en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, Terence Crawford golpeó y detuvo a Errol Spence Jr. para convertirse en el campeón indiscutible del peso welter.

Ennis es el retador obligatorio de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Spence tiene planeado ejercer una cláusula de revancha inmediata, y es probable que la segunda pelea se lleve a cabo en la división de las 154 libras.

La victoria de Crawford lo convirtió en el primer boxeador masculino indiscutible en dos categorías de peso separadas. Ese objetivo es digno de mención, pero solo una nota al pie cuando se sobrepone con lo que Ennis quiere hacer cuando su carrera esté lista.

“Mi objetivo es ser indiscutible a los 47, 54, 60 y 68 y tenemos trabajo por hacer”, resaltó Ennis.