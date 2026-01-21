¿Julián Álvarez se va de Atlético de Madrid? El esquema de Simeone no lo ayuda y Barcelona ya mueve fichas

Julián Álvarez atraviesa su peor momento desde que está en Europa. Diego Simeone lo defiende públicamente, pero lo expone futbolísticamente. Los hinchas lo critican, pero además Barcelona lo pone como el gran objetivo, el objetivo número uno. ¿Pero el problema es Julián o viene de otro lado? ¿Se tiene que ir para mejorar?

Si observamos los números de Julián Álvarez hay que destacar que la temporada pasada era mucho mejor, convirtiendo 29 goles y aportando 8 asistencias en sus 57 encuentros. Era la temporada debut con Atlético de Madrid y tenía números espectaculares y una incidencia fundamental en partidos de Champions League y también en clásicos.

En la actual campaña, aunque no llega a ser un mal número, tiene 11 goles y 5 asistencias en 27 partidos. Su nivel en liga no es el esperado últimamente y tampoco pudo marcar contra Deportivo La Coruña, combinado de segunda división. Inclusive, no jugó bien ante Real Madrid en la final de la Supercopa de España.

Sin embargo, su nivel en Champions es positivo porque, más allá del partido frente a Arsenal, en los restantes encuentros marcó siempre. Lo hizo ante Inter, PSV, Eintracht Frankfurt y Union Saint-Gilloise. Algunos hablan de falta de motivación en liga frente a rivales más débiles, pero no estoy seguro de que vaya por ahí.

El gran problema es que Julián corre, presiona, juega, pero está muy alejado del área. A ver, antes, en Manchester City, era Erling Haaland el que le quitaba lugar en el ataque. Ahora es otro noruego como Alexander Sorloth el que obliga a que retroceda. Simeone decide que su 9 es otro y que él es una suerte de mediocampista ofensivo con poca intervención en el área.

De hecho, la relación con el DT tiene altibajos. En el pasado lo defendió públicamente en varias ocasiones, diciendo que él era el mejor que tenían y que había que armar el equipo alrededor de él para poder brillar. Pero, hace horas, un medio habla de un Julián apático y el propio Simeone, tal vez sin querer, lo reposteó.

Publicidad

Publicidad

En fin, ¿se va o no se va? La hinchada tardó bastante poco en empezar a criticarlo fuerte en las redes sociales, el estilo de juego de Simeone no lo ayuda y tener a Sorloth como compañero de ataque lo perjudica. Todo esto es un combo letal, pero una salida no luce sencilla pese a que Barcelona sigue siendo una posibilidad debido a que el Blaugrana lo ve como un golpe de efecto ante la salida de Robert Lewandowski.

ver también En Newell’s confirman que es real la chance de que llegue Messi: “Condiciones favorables”

Incluso, en Barcelona comparan la posible contratación de Julián Álvarez con la de Luis Suárez, porque se expone que una potencial oferta rondaría los 80 o 90 millones de euros. En Europa hablan de que Deco, parte de la directiva Culé, ya tuvo una reunión formal con Atlético de Madrid para poder empezar las tratativas. Mientras tanto, clubes como PSG, Manchester United y Liverpool también fueron vinculados con el argentino.

Por supuesto que Simeone confía en recuperarlo pese a que su esquema no termina de dar lo mejor para sus piezas. De hecho, el Atlético de Madrid juega mal, aunque gane. Barcelona observa detenidamente, sacando los colmillos. Y Julián Álvarez, por primera vez, parece dudar.

Publicidad