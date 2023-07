George Kambosos Jr. se enfrentó en dos oportunidades a Devin Haney, cayendo ante su oponente en su primer encuentro y también en la revancha, pero ha afirmado que lo considera el mejor peso ligero de todos.

“Devin Haney tiene los cinturones, está probado, lo tiene todo. Sí, Tank ha vencido a algunos buenos, pero no a los que Haney ha vencido. Hemos visto una cláusula de rehidratación en la mayor victoria de Tank contra Ryan García. Ese tipo de cosas manchan el registro desde afuera mirando hacia adentro. Haney es el peso ligero número uno en esta etapa hasta que se va”, sostuvo Kambosos en entrevista con el medio especializado BoxingScene.com.

El curriculum de Davis, conocido como un artista del nocaut, en las 135 libras ha sido intachable, venciendo a peleadores como Ryan García, Rolando Romero, Isaac Cruz y Yuriorkis Gamboa. También consolidó victorias por detención contra Leo Santa Cruz en las 130 libras y Mario Barrios en las 140 libras.

En su última pelea, Haney se enfrentó a Vasiliy Lomachenko para vencerlo por decisión unánime. Previo ha ello, ha registrado victorias contra Joseph Diaz Jr., Jorge Linares y Gamboa.

Kambosos quiere una nueva oportunidad contra su rival y así demostrar que puede haber un resultado distinto, es por ello que regresará el próximo 22 de julio frente a Maxi Hugues, en el Firelake Arena en Shawnee, Oklahoma por ESPN.

“Nunca pierdo el enfoque. Sabía, sí, que algún día vendría la derrota, por eso elegí a un tipo como Devin Haney para pelear. Originalmente debía pelear contra Vasiliy Lomachenko. Quiero ponerme a prueba contra los mejores del mundo. Si llega la pérdida, gran no me afecta como peleador, me motiva aún más”, afirmó Kambosos.