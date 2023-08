Según una nota del periodista Keith Idec, BoxingScene, se esta cocinando un duelazo de medianos, entre los contendores Elijah García y Armando Reséndiz, para el próximo 30 de septiembre, en la velada del Canelo vs. Charlo.

Aunque aún nada oficial, de parte la promotora Premier Boxing Champions (PBC), Idec asegura que esta pelea de invictos emergentes, entre García (15-0, 12 KOs) y Reséndiz (14-1, 10 KOs), esta prácticamente concretada, para formar parte del PPV desde la Arena T-Mobile, de Las Vegas, Nevada.

El zurdo García, de 20 años, llegara a la reyerta después de vencer, por decisión unánime en diez asaltos, al mexicano Kevin Salgado, el pasado mes de abril en Las Vegas y después de demoler, en solo cuatro asaltos, al uruguayo Amílcar Vidal, arrebatándole de paso su invicto, el pasado mes de marzo, en Ontario, California.

Por su parte, en la misma noche de marzo en Ontario, el mexicano Reséndiz desbarato al ex campeón mundial unificado superwelkter, Jarrett Hurd, noqueándolo en el décimo episodio de una pelea competitiva, donde el no era el favorito. Reséndiz no ha peleado mas, desde que detuvo a Hurd.

Como reporto NotiFight, se anticipa que los superwelters, Jesús “Mono” Ramos (20-0, 16 KOs) y Erickson Lubin (25 -2, 18 KOs), también se midan en otro peleón, bajo el Canelo vs. Charlo. Estamos esperando el anuncio oficial de ambas peleas, de parte del PBC.