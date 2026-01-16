Mercado de pases de Boca, HOY y EN VIVO: Riquelme destrabó la llegada de Hinestroza y hubo oferta por Zeballos

Transitada ya la primera mitad de enero y habiendo disputado su primer partido de pretemporada, que terminó con empate sin goles ante Millonarios, Boca tiene por fin buenas noticias para dar en el mercado de pases gracias a que logró imponer su posición sobre el monto y el modo en que se concretará el fichaje de Marino Hinestroza desde Atlético Nacional.

Además, llegó una oferta desde Europa por Exequiel Zeballos, futbolista que tuvo una gran levantada en su nivel desde que Claudio Úbeda asumió el mando como entrenador principal, y se definieron los destinos a los que serán cedidos tres juveniles.

Inminente arribo de Hinestroza

Boca finalmente pudo hacer valer su posición en las negociaciones por Marino Hinestroza, que se convertirá en el primer refuerzo del equipo que conduce Claudio Úbeda a cambio de cinco millones de dólares por el ochenta por ciento del pase más una plusvalía del 20 por ciento en caso de una venta futura.

Solucionadas las diferencias por el monto final de la transferencia, solo resta que el futbolista colombiano retire sus pertenencias en Atlético Nacional, abandone su tierra y emprenda un vuelo hacia Buenos Aires para realizarse la revisión médica y firmar su vínculo con el equipo que preside Juan Román Riquelme.

Marino Hinestroza viajará a Buenos Aires en las próximas horas para ser nuevo jugador de Boca.

La oferta que llegó por Zeballos

El Spartak Moscú de Rusia presentó una propuesta para llevarse a Exequiel Zeballos por 9 millones de euros, según pudo saber Bolavip. Desde Boca la rechazaron e hicieron saber que no negociarán por menos de 12 millones la venta del Changuito.

En el Xeneize saben que tienen pendiente todavía la renovación del contrato del jugador, que finaliza en diciembre de este año. Si bien su entorno reveló que aún no hubo conversaciones, desde el club pronto se pondrán en contacto para encarar esa operación.

Briasco renovó y se fue

Norberto Briasco acaba de irse de Boca nuevamente a préstamo. El extremo tenía contrato hasta fin de año y renovó hasta diciembre de 2027 antes de emigrar a su nuevo destino, que será Barracas Central, en una nueva cesión sin cargo ni opción de compra.

Briasco jugará cedido en Barracas Central (Getty).

Se confirmó el destino de tres juveniles

En las últimas horas Boca resolvió también la salida de varios futbolistas juveniles a préstamo. Tanto Mateo Mendia como Santiago Dalmasso se vincularon a Platense, equipo que al igual que el Xeneize disputará la Copa Libertadores. Nacho Rodríguez, por su parte, se sumará a Atlanta en la Primera Nacional.

Un futbolista que ya ganó mucho más rodaje pero que volverá a ser cedido es Jabes Saralegui, que nuevamente se vinculará con Tigre donde tuvo buenos rendimientos el año pasado.

Data clave

Boca cierra el fichaje de Marino Hinestroza por 5 millones de dólares (80%).

cierra el fichaje de por (80%). Spartak Moscú ofreció 9 millones de euros por Exequiel Zeballos , oferta desestimada.

ofreció por , oferta desestimada. Norberto Briasco renovó hasta 2027 y pasó a préstamo a Barracas Central.

