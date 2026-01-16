Qué piensa Boca de la oferta desde Rusia por Changuito Zeballos y cómo está su posible renovación de contrato

Por un lado, el resurgimiento futbolístico de Exequiel Zeballos le devolvió la sonrisa al jugador y al mundo Boca, pero a su vez, encendió las alarmas en el mercado. Tras recuperar su característico desequilibrio individual, el Chango volvió a ser vidriera. Y en las últimas horas, desde el Spartak de Moscú sacudieron la pretemporada xeneize. Sin embargo, en Brandsen 805, la realidad se maneja con otros números y, sobre todo, con otro deseo.

La información que cruzó el océano hablaba de una propuesta de 9 millones de euros para llevarse al talentoso extremo de 23 años a la liga rusa. En Boca reconocen que aún no llegó ninguna oferta formal a sus oficinas, sin embargo, la postura del club es clara: la venta no es una opción y menos por ese monto.

En primera instancia, para que en el club se analice una eventual negociación, el ofrecimiento debería acercarse a los 12 millones de dólares, aunque el objetivo siempre será remitirse a la cláusula de rescisión, fijada hoy en 20 millones de la moneda estadounidense. Igualmente, entre los rumores rusos, la verdadera prioridad de la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme pasa por asegurar el patrimonio de cara a futuro.

Exequiel Zeballos, la ilusión de Boca en ataque (Getty).

El operativo blindaje por Zeballos: charlas sí, firma no

Vale recordar que el contrato de Zeballos tiene fecha de caducidad el 31 de diciembre de 2026, una situación que en Boca se impone como prioridad máxima a resolver. Por ello, en el club no quieren saber nada con una salida y ya pusieron en marcha la misión de renovar el vínculo de su figura cuanto antes. La intención es hacerlo por varias temporadas y aplicar una mejora salarial.

Bajo ese contexto, la pregunta del millón surge sola: ¿En qué estado se encuentran las negociaciones? Por el momento, simplemente se reduce a una etapa de charlas informales. Es cierto que existe diálogo y predisposición entre las partes, pero todavía no hay nada formal ni ofertas por escrito.

De todas formas, considerando que el Chango no pasa desapercibido en el mercado (se especuló también con un sondeo de Flamengo), es probable que la dirigencia intente acelerar a fondo para transformar esas conversaciones en un acuerdo sellado, asegurándose el blindaje del ‘7’ en La Ribera.

