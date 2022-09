El próximo lunes, 26 de septiembre, en la Argentina, se celebrará el Día del Empleado de Comercio. Debido a esta situación, te contamos cómo se pagará en aquella fecha. Todos los detalles, a continuación.

Este gremio es el que contiene más numerosidad en la Argentina: cuenta con más de un millón de afiliados a esta actividad y a sus respectivas familias.

+¿Cómo se pagará el 26 de septiembre?

Este lunes, 26 de septiembre, es un día no laborable para los empleados de comercio: pese a que no es obligatorio cerrar, muchos comercios lo harán porque es una suerte de feriado. Ante esto, quienes no trabajen deberán cobrar como un feriado. Los que lo harán, cobrarán doble.

+¿Es feriado el Día del Empleado de Comercio?

Cada 26 de septiembre se celebra el Día del Empleado de Comercio, pero esto no está catalogado como feriado nacional, sino que es un día que la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys), comandada por Armando Cavalieri, creó para que "los trabajadores puedan celebrar en dicha fecha, su día, con todos los alcances de la mencionada ley".

+¿Por qué se conmemora los 26 de septiembre?

Se celebra los 26 de septiembre porque, en esa fecha, durante el 1934, bajo la presidencia de Agustín Pedro Justo, fue sancionada la Ley N°11.729 que legisló las relaciones del trabajo.