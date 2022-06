Se acerca la definición de El Hotel de los Famosos y las cosas están que arden en el reality. Tal es así que Melody Luz tuvo una crisis y pidió "volver a casa". ¿Qué fue lo que pasó?

La bailarina confesó en más de una ocasión que siente cansancio y estrés por lo que se está viviendo y un factor desencadenante habría sido la discusión reciente que tuvo con Alex Caniggia, aunque luego se hayan arreglado.

“No quiero estar acá, me quiero ir a mi casa. Me quiero ir, quiero ver a mi perra, si no me voy es porque no te quiero extrañar tampoco”, le dijo Melody a Alex en el programa del pasado miércoles, 22 de junio. "Tranquila, amor, falta poco y te amo", le respondió Caniggia.

+El cansancio de Melody Luz

Consciente de los desafíos restantes que hay en el reality, Luz dijo: "Faltan muchos juegos, no me quiero lastimar el cuerpo, no doy más, estoy cansada. Me duele la panza, y así ya no quiero estar acá". Pero luego, para cerrar, declaró: "Puede que Alex me convenza para que me quede".