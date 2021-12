Con el receso de las grandes ligas europeas -menos la inglesa- por las fiestas, muchos jugadores que se encuentran en equipos del Viejo Continente aprovecharon para viajar a Argentina para visitar sus hogares natales o a sus familiares y/o parejas.

Uno de estos casos es el de Lucas Alario, quien está en la ciudad santafecina de Tostado, pero no vino solo de Europa, sino que lo acompañó su novia, la "Leona" Agustina Albertario. Oriunda de Adrogué y jugando al hockey para el Royal Leopold Club de Bélgica, la delantera confirmó hace no muchas semanas el romance con el atacante ex River y con habitualidad en la Selección Argentina.

Alario y Albertario habían estado coqueteando en redes momentos previos a la confirmación de su relación y, al hacerse oficial, los usuarios que estaban pendientes a la pareja explotaron.

Y en esta Navidad, ambos pasaron un momento muy romántico en la ciudad de Tostado. Primero fue Albertario quien posteó una foto en bikini y el propio Alario le escribió en la caja de comentarios: "Que bien te asienta Tostado jaja. Bombón", junto a unos sutiles emojis.

El Pipa no se quedó atrás y hace horas subió una foto juntos en una fiesta por Nochebuena. "Feliz Navidad", escribió Alario. Agustina le puso dos emojis, uno de un brindis y el otros de una carita enamorada. ¡Qué viva el amor!