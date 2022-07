La Voz Argentina es sin lugar a dudas uno de los programas más importantes que tiene Telefe en la actualidad. Con Marley como conductor y Lali Espósito, Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti y Mau y Ricky como jurados, la nueva temporada es un éxito para el canal de las tres pelotitas. Sin embargo, el lunes pasado sufrió una fuerte caída en el rating.

El reality se mantuvo con un promedio de 13 puntos, casi cinco por debajo de lo que venía logrando con el correr de las semanas. El principal motivo fue el estreno de Canta Conmigo Ahora en El Trece, nuevo reality conducido por Marcelo Tinelli que tuvo picos de 17.4 en la primera media hora.

Este martes 26 de julio, Telefe espera que La Voz Argentina 2022 vuelva al promedio que venía manteniendo. Recordamos que actualmente se están disputando las batallas, donde quedarán 14 participantes en cada uno de los equipos.

+Tomás Sagués vs. María Belén del Greco - "Me has dejado" - Batallas - La Voz Argentina 2022

¿En qué horario se transmite La Voz Argentina 2022?

El nuevo programa de La Voz Argentina 2022 se llevará a cabo HOY, martes 26 de julio, desde las 22.30 horas (horario local).

¿Cómo y dónde ver EN VIVO y ONLINE la transmisión de La Voz Argentina 2022?

Al igual que en la temporada anterior, La Voz 2022 será televisada por Telefe y estará disponible vía streaming desde su sitio web oficial, al cual podés acceder haciendo CLICK ACÁ.