La Voz Argentina 2022 | Stefano Marocco cantó “My Heart Will Go On” de Céline Dion y logró que tres jurados se dieran vuelta en las Audiciones a Ciegas.

Stéfano Marocco se presentó en las Audiciones a Ciegas de La Voz Argentina 2022 e interpretó "My Heart Will Go On", la emblemática canción de Céline Dion que se volvió popular por ser parte del soundtrack de Titanic. En simultáneo se dieron vuelta Ricardo Montaner y Mau y Ricky. Sobre el final pulsó el botón Soledad Pastorutti.

“Yo te conozco, amor. Lo conozco cantando, no hemos cantado juntos, pero lo sigo, me encanta”, dijo Lali Espósito una vez terminada la canción. Luego la cantante pop se lamentó por no haberse dado vuelta durante la canción: "Estoy súper enojada. Es un cantante increíble".

El participante rosarino de 30 años, que es seguido por Lali Espósito en su cuenta de Instagram, fue parte de La Voz México, programa que le dio popularidad en las redes sociales. A la hora de tomar una decisión eligió el Team Mau y Ricky.

+Stefano Marocco: My Heart Will Go On

+¡Conocé a Stefano Marocco! - La Voz Argentina 2022

Llegó a Telefe la nueva temporada de La Voz Argentina, el talent show musical número uno en el mundo. Con la conducción de Marley y la participación de Ricardo Montaner, Soledad, Mau y Ricky y Lali como coaches, el programa más visto del 2021 regresó para encontrar a las mejores voces del país.

Esta edición cuenta con la incorporación de Rochi Igarzábal como host digital, con contenido exclusivo que estará disponible en las redes sociales de Telefe y La Voz Argentina, y en mitelefe.com. Rochi será la encargada de mostrar todos los detalles del detrás de escena y la intimidad de Marley, los coaches y los participantes.

Luego del impresionante suceso conseguido el año pasado, esta nueva temporada del exitoso big show contó con un casting de más de 10.000 aspirantes con un mismo sueño: ser #LaVozArgentina.