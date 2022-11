Martina Stewart Usher se convirtió el domingo pasado en la segunda eliminada de Gran Hermano 2022 luego de la salida de Tomas Holder. La profesora de educación física de 25 años se presentó en El Debate y habló con Santiago del Moro por primera vez como participante fuera de juego.

"Me considero buena persona, pero ahora escuchando a los chicos y viendo algunas actitudes de juego por ahí molestaron y chocaron", explicó Martina luego de las reiteradas preguntas de los panelistas sobre su estrategia en la casa más famosa del país. “Personalmente creo que se vio otro juego. Nosotros jugamos para quedarnos y nos divertimos mucho. Pero claramente se vio otra cosa", añadió.

Con respecto a su presentación, en la cual declaró que le "daban asquito los bisexuales", aclaró: “Sabía que con eso picanteaba, que era algo que iba a chocar, pero no es algo que pienso. Fue algo para hacer ruido”. Antes de terminar el programa, desde la producción armaron el reencuentro de Martina con Atilio, su perro. "Tenía uno igual con un ex y él me lo sacó. Yo busqué uno igual para reemplazarlo y llegó él a mi vida”, dijo entre lágrimas.

+Gran Hermano 2022: cuándo es la próxima gala de eliminación

La próxima gala de eliminación en Gran Hermano 2022 es el domingo 6 de noviembre a las 22:15 horas. El participante que salga del reality será el tercer eliminado.

+Así fueron los días de Martina en Gran Hermano 2022