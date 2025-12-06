Es tendencia:
El gol de Lautaro Martínez para que Inter le gane a Como por la Serie A 2025-2026

El argentino sigue haciendo historia con la camiseta del Nerazzurri, y abrió la cuenta frente a Como.

Por Julián Mazzara

Lautaro Martínez celebra su gol ante Como.
© Getty ImagesLautaro Martínez celebra su gol ante Como.

En medio del anuncio de cómo se llevarán a cabo los partidos del Mundial 2026, el fútbol continuó su curso habitual. Y en Italia, Lautaro Martínez volvió a hacer de las suyas. El delantero abrió la cuenta frente a Como y, momentáneamente, se subió a la cima del campeonato.

Luego de una jugada individual de Luis Henrique, quien eludió por completo al defensor que lo estaba marcando, lanzó el centro atrás para que, a pura potencia, llegara el Toro, quien conectó el balón con su pie derecho y lo mandó al fondo de la red.

De atravesar una racha de 21 días sin convertir con la camiseta de Inter, a marcar por segundo fin de semana consecutivo, ya que el pasado domingo le anotó por duplicado a Pisa. Así, el delantero nacido en Bahía Blanca acumuló un nuevo festejo en su carrera, donde está buscando alcanzar al máximo artillero del Nerazzurri: Giuseppe Meazza.

El campeón del mundo en Qatar 2022 lleva 11 tantos en la temporada (18 juegos) y ya suma 164 conquistas con la camiseta del Nerazzurri, por lo que ahora está a siete festejos de alcanzar a Roberto Boninsegna, que es el tercer máximo artillero en la historia del club de la región de Lombardía.

Tabla de posiciones de la Serie A 2025-2026

