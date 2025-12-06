Los resultados que provocarán un Messi vs. Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Este viernes se llevó a cabo el sorteo de la Copa del Mundo 2026, donde los combinados nacionales conocieron a sus rivales en la fase de grupos. Como bien se sabe abiertamente, será el último Mundial de Lionel Messi y de Cristiano Ronaldo, pero podría haber una última función estelar. Es que si se dan ciertos resultados, se cruzarían en un duelo de eliminación directa.

Cabe recordar que la Selección Argentina integra la zona J junto a Argelia, Austria y Jordania, donde claramente pica en punta como máxima favorita a quedarse con el primer puesto. En contraparte, Portugal ya sabe que pertenece al grupo K en el que se enfrentará a Colombia, Uzbekistán y el ganador del repechaje entre Jamaica, Nueva Caledonia y República Democrática del Congo.

Lo cierto es que Messi y Ronaldo podrían cruzarse en los cuartos de final del Mundial 2026. No es una situación para nada descabellada que ambos seleccionados lleguen hasta dicha instancia ya que, a priori, están dentro del lote de los candidatos a pelear por el trofeo más pretendido por todos y tienen un plantel realmente plagado de jugadores de verdadera elite.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, astros del fútbol.

¿Qué tiene que pasar? Es simple. Si Argentina y Portugal clasifican primeros en sus respectivos grupos y ganan en dieciseisavos y octavos de final, se enfrentarán Messi y Ronaldo. De esta manera, el compromiso que hará chocar a los dos astros del fútbol sería por los cuartos de final, donde solo uno de ellos festejará el pase a las semifinales y el otro será eliminado del Mundial.

Si bien el deporte y mucho más aún la Copa del Mundo carecen de lógica, está dentro de lo esperado que ambos combinados nacionales avancen la fase de grupos como líderes por su enorme jerarquía, que se refleja en comparación a sus rivales. Con ese punto de partida, solo los separarían dos duelos directos de cada uno para que que produzca el enfrentamiento en cuestión.

La Selección Argentina con la Copa del Mundo en Qatar 2022. (Getty Images)

En definitiva, las chances de que haya un duelo entre Messi y Cristiano en el Mundial 2026 son realmente concretas. Si los resultados son medianamente los esperados por todos y no hay grandes sorpresas, las posibilidades son verdaderamente altas. En la última Copa del Mundo de ambos, sería el cierre de etapa mágico que estaría a la altura de sus legados en el deporte.

Todos los grupos del Mundial 2026

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y Europa 4.

Grupo B: Canadá, Europa 1, Qatar y Suiza.

Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Europa 3.

Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.

Grupo F: Países Bajos, Japón, Europa 2 y Túnez.

Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

Grupo I: Francia, Senegal, Repechaje 2 y Noruega.

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania.

Grupo K: Portugal, Repechaje 1, Uzbekistán y Colombia.

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

