Es tendencia:
logotipo del encabezado
Aston Villa

La impresionante atajada de Dibu Martínez en la victoria agónica de Aston Villa ante Arsenal

El arquero argentino salvó a su equipo, que bajó al puntero con un gol sobre la hora de Emiliano Buendía.

Por Joaquín Alis

Seguí a Bolavip en Google!
La impresionante atajada de Dibu Martínez ante Arsenal
© CapturaLa impresionante atajada de Dibu Martínez ante Arsenal

Emiliano Martínez fue protagonista del partido épico entre Aston Villa y Arsenal. Su equipo bajó nada más ni nada menos que al líder del campeonato con un gol agónico de Emiliano Buendía y el arquero argentino fue determinante con una atajada clave que pudo haber significado el triunfo de los Gunners.

Faltaban 20 minutos para el pitazo final y los Villanos no la pasaban bien: le habían empatado el partido y sufrían el envión de los de Mikel Arteta. Cuando parecía que el segundo gol de los de Londres estaba al caer, el campeón del mundo apareció con una respuesta fundamental.

Leandro Trossard sacó un zurdazo a colocar que parecía que se metía en el ángulo superior derecho del marplatense. Con una volada extraordinaria, Dibu alcanzó a rozar el balón con los dedos de su mano izquierda, evitando el gol de la victoria de los líderes.

Tweet placeholder

La acción del arquero argentino terminó siendo más que determinante, porque valió tres puntos. En el minuto 95, en la última jugada del partido, Emiliano Buendía apareció para convertir un gol agónico para la victoria del conjunto local.

joaquín alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"El sorteo no puedo haber sido mejor para la Selección Argentina, que es más candidata al Mundial que nunca"

ggrova
german garcía grova

Gallardo levantó el pulgar: Tadeo Allende fue ofrecido a River y puede ser refuerzo en 2026

Lee también
El golazo agónico de Buendía para darle la victoria a Aston Villa frente a Arsenal
Fútbol europeo

El golazo agónico de Buendía para darle la victoria a Aston Villa frente a Arsenal

El preocupante motivo de la ausencia de Dibu Martínez ante Brighton
Fútbol europeo

El preocupante motivo de la ausencia de Dibu Martínez ante Brighton

Aston Villa podría vender a Dibu Martínez por culpa de Inter
Fútbol europeo

Aston Villa podría vender a Dibu Martínez por culpa de Inter

Con Velasco y sin Aguirre: los convocados de Boca para el clásico ante Racing
Boca Juniors

Con Velasco y sin Aguirre: los convocados de Boca para el clásico ante Racing

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo