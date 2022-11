Flor Vigna, quien actualmente conduce "El último pasajero" con Nicolás Occhiato por la pantalla de Telefe y además se está dedicando a su carrera como cantante, sorprendió a todos sus seguidores al subir historias en su cuenta oficial de Instagram con el rostro hinchado. “Les voy a mostrar algo tragicómico, esta es mi cara en este momento”, publicó y se volvió tendencia.

“No sé si es estrés o alergia a no sé qué, pero en este momento estoy así de diosa. Ahora sí soy una diosa a comparación de la noche de ayer", dijo entre risas mostrando un video en donde queda en evidencia el peor momento de la reacción que tuvo su piel. En otra historia se ve como a tono de humor Luciano Castro, su pareja, dice: “Yo te dije Florencia que el boxeo no... ¿Cómo vas a pelear con la Tuti Bopp?, una de las mejores”.

Luego de que su nombre se haga viral en todas las redes, Flor Vigna buscó llevarle tranquilidad a sus seguidores. “Bueno, yo sé que todavía no se nota, pero ya estoy empezando a mejorar gracias a la mejor médica del país, mi amiga Dani. Me soluciona todo, siempre. Ya me he brotado, tengo muchos problemas en la piel", reveló para cerrar. Al momento no aclaró cuánto tiempo de recuperación tiene, aunque explicó que con el correr de los días se le terminará de desinflamar la cara.

+FOTO: la sorprendente reacción alérgica que sufrió Flor Vigna