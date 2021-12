Se está cerrando la Liga Profesional con esta última fecha cargada de partidos, pero que tuvo su plato fuerte y su única situación sin definición en esta tarde de sábado. Ya se sabía que River se consagró campeón, así como también los clasificados a la Copa Libertadores y al no haber descensos, lo único que restaba era saber quienes se quedaban con los últimos cupos de Sudamericana.

Finalmente fueron Racing y Unión los que se metieron cuando sus respectivos partidos se jugaron a la misma hora, junto con los de Rosario Central ante Huracán, el de Gimnasia con Patronato y el de Argentinos Jrs con Sarmiento.

En uno de estos encuentros, estuvo Morena Beltrán como espectadora de lujo, y es en el partido menos pensado. La periodista de ESPN viajó hasta Rosario para presencial la goleada por 4 a 1 de Huracán ante el Canalla, pero que no le alcanzó para meterse en la zona de Copa Sudamericana.

Al margen de la cantidad de goles que hubo en el encuentro, a la hora de analizar el partido en Twitter desde el Gigante de Arroyito, a Morena se la notó muy enojada con los arbitrajes en general de la Liga Profesional por un hecho que ocurre partido tras partido: "Una vergüenza el tiempo que se hace en el fútbol argentino. Si los árbitros no penan el equipo que propone se va a ver siempre perjudicado. Es flojísimo su accionar. Atentan contra el espectáculo".

Luego, aclaró para que no parezca una crítica a las estrategias de los equipos: "Creo que no me expresé bien. No es una crítica a quien hace tiempo, sino a quien no sanciona cuando es reiterado". Clarito.