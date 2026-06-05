El homenaje de la AFA al Indio Solari: “Como si Messi y Maradona hubieran jugado juntos”

El ente publicó un video emocionante y además decretó un minuto de silencio en los partidos del fin de semana.

Este viernes 5 de junio quedará en la historia debido al fallecimiento de Carlos Alberto Solari que conmocionó a todo el país. A sus 77 años, el mítico cantante de Rock Nacional fue hallado sin vida en su domicilio y desató un día de luto en la cultura argentina. En ese sentido, la Asociación del Fútbol Argentino le hizo un video a modo de homenaje y anunció que habrá un minuto de silencio.

Carlos Alberto Solari, líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

El extracto que publicó el ente regulador hizo referencia a muchas de sus canciones más conocidas y comenzó: “Indio, esto sí que no lo soñé. Nos gambeteaste a todos con tus letras“. Inmediatamente después, también incluyó a los dos astros albiceleste del fútbol y deslizó: “En un verdadero rock del país, copaste estadios como si Messi y Maradona hubieran jugado juntos“.

Mientras se ven imágenes de él sobre un escenario, siguió: “A la mejor hinchada, le sumaste el pogo más grande del mundo, con canciones que nadie pudo ni puede explicar. Como nuestra pasión“. Y por si todavía quedaba alguna duda al respecto, más tarde replicó: “Nos enseñaste en la cancha que a veces el lujo es vulgaridad, que los vencedores también pueden ser vencidos“.

Carlos Alberto Solari, líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

En ese mismo sentido, continuó: “Y cuando parecía que te habíamos descifrado, amagabas para el otro lado“. De hecho, el video no cambió el destino y redobló la apuesta. “Fuiste el aliento de miles de gargantas cantando la misma canción, la caravana de rutas interminables para ir a ver a la gran bestia pop. El abrazo entre desconocidos, igual que un gol“, sostuvo la voz narradora.

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El final no podía pasar desapercibido. “Fuiste el único héroe en este lío. Hoy la noticia duele. ¿Y cómo no sentirme así?“, soltó en primera instancia en nuevas referencias. Y por último, el video culminó: “Pero la verdad es que, Indio, no estás Solari. Porque allá arriba te esperan el Diego, el Papa y una banda de lujo, argentinos que también nos hicieron brillar mi amor“.

La AFA decretó un minuto de silencio en los partidos

A raíz del triste fallecimiento del Indio Solari que consternó al país, el ente regulador emitió un comunicado oficial. “En su Memoria, la AFA ha dispuesto la realización de un minuto de silencio en todos los partidos de las Primera Divisiones de la Primera Nacional, Primera “B” y Primera “C” a celebrarse durante el fin de semana”, sostuvo el escrito de la Casa Madre del fútbol argentino.