Lionel Messi recordó al Indio Solari: “Siempre en nuestros corazones”

El capitán de Argentina se solidarizó con la familia del músico, que falleció este viernes 5 de junio.

Este viernes 5 de junio, falleció Carlos Alberto Solari. El Indio, ídolo de muchísimas generaciones, dejó este plano y se transformó en mito. Ya era una leyenda viva, pero ahora pasó a otro estatus. Trascendió a miles y miles de personas y recibió el pésame de sus colegas, como así también de los fanáticos, entre ellos Lionel Messi.

Pocos conocían el costado ricotero de la Pulga, que se develó luego de la partida física del paranaense de 77 años, quien recibió el homenaje de muchísimos clubes del fútbol argentino, donde varias de sus frases, como así también los títulos de las canciones, tanto con Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, como así también con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, se volvieron bandera.

“Siempre en nuestros corazones. Que en paz descanses”, escribió el rosarino a través de su cuenta de Instagram, donde también colocó una imagen del cantautor que sufrió un ACV hemorrágico, falleció inmediatamente y fue encontrado por Virginia Ruiz, su esposa, y la enfermera que lo cuidaba en su casa de Parque Leloir, en la pileta.

El posteo de Messi por el fallecimiento del Indio Solari.

Cuándo y dónde es el velatorio del Indio Solari

Si bien a esta hora resta la confirmación del lugar, la familia del mítico cantante ya avisó que este sábado 6 de junio lo velarán. Y luego de que Javier Milei como Martín Menem negaran la posibilidad de que el cortejo fúnebre se realice en la Casa Rosada o en el Congreso de la Nación, quienes ofrecieron sus respectivos estadios fueron Huracán y Boca.

Por el momento, la respuesta de Virginia Ruiz y Bruno Solari, la esposa y el hijo del ex líder de los Redondos, no llegó. Por una cuestión de que el Xeneize se encuentra realizando diversas obras dentro del Estadio Alberto J. Armando, parece algo complejo que se lleve a cabo la ceremonia, algo que sí pudo realizarse con el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, en 2025.

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El costado futbolero del Indio Solari

En más de una oportunidad, Carlos Solari dejó en claro su amor por Boca y por Juan Román Riquelme. Sin ir más lejos, en 2025 lo respaldó públicamente en diálogo con El Canciller: “Román es alguien a quien quiero mucho, me parece un tipo con códigos y a mi no me asustan los códigos, me gustan”.

Además, agregó: “A mi me ha venido a visitar y he pasado una tarde magnífica con él. Es un tipo muy inteligente y honesto. No sé si tendrá la capacidad de manejar una administración, pero que se haga responsable de la parte ética del club, me parece que está haciendo lo correcto”.

Carlos Alberto Solari, líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

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Por otro lado, en 2024 había dicho: “No fue solamente porque quizás haya sido el jugador que más me haya gustado a mí. Está bien Maradona y Messi, pero el mediocampista que tiene pase y también entra y patea… Román ha sido un jugador estupendo“.

El cancionero de Los Redondos en el fútbol argentino

Pese a ser una de las bandas más icónicas y populares de Argentina, no son muchas las hinchadas que entonan canciones de Los Redondos en sus tribunas. Atlanta tiene su versión de La Bestia Pop, Atlético Tucumán una de Jijiji, mientras que Argentino de Quilmes supo cantar la suya de El Pibe de los astilleros.