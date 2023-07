Ariel Paniagua (árbitro) había recibido una durísima agresión este último fin de semana por parte de William Alexander Tapón, futbolista amateur de 24 años. El capitán del equipo decidió tomar a golpes de puño al juez y luego darle una patada en la cabeza mientras se encontraba en el piso.

El video de la situación se hizo viral rápidamente y ambos salieron en los medios a explicar lo sucedido. Sin embargo, una terrible noticia tomó por sorpresa a todos cuando se supo que Tapón decidió quitarse la vida.

Los familiares recibieron un audio estremecedor del joven de 24 años donde concluyó con un “hasta acá llegué“, dejando entrever el trágico final que se avecinaba.

Priscila, una de sus hermanas, compartió el mensaje que William le envió por Whatsapp con la voz quebrada y una descripción de la desagradable situación que estaba viviendo.

La justicia había imputado al agresor por el delito de “homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa en el contexto de un espectáculo deportivo“.

Tapón se quitó la vida disparándose en las vías del tren, entre las calles General Paz y Heredia de Avellaneda. Aunque aún se está llevando a cabo una búsqueda para encontrar el arma de fuego, la Fiscalía 1 ha confirmado que se trató de un suicidio.

El video de la dura agresión de William Tapón al árbitro

Las otras denuncias que tenía William Tapón

El periodista Pablo Carrozza mencionó en su cuenta de Twitter que “el pibe que desmayó al árbitro en un torneo amateur de Avellaneda vive en Barrio Agüero y juega para un equipo de amigos llamado La Cortada. Es de Gerli. Tiene otras denuncias por venta de droga en Gral. Paz y Heredia; y por violencia de género. Lo entregaron los compañeros”.

Por otra parte, ya había trascendido que lo habían echado de otros dos torneos en Zona Sur por antecedentes violentos.

El árbitro, acusado por una supuesta extorsión

Priscila, hermana de William Tapón, denunció en una entrevista que Ariel Paniagua se habría comunicado con la familia para llegar a un arreglo y no tener que denunciarlo.

Si bien no está del todo confirmado, el valor del que se habló es de unos 300 mil pesos a cambio de no ir a la justicia, algo que hasta el momento no ha sucedido. Más allá del accionar del árbitro, lo cierto es que no es necesaria la denuncia ya que debido a las pruebas contundentes un fiscal o un juez pueden actuar de oficio.

El Centro de Atención al Suicida (CAS) atiende de forma anónima, gratuita y voluntaria en la línea 135. La técnica que utiliza es la “escucha activa”, con intervenciones orientadas a que el consultante hable. La línea es gratis llamando desde CABA o Gran Buenos Aires; y los números (011) 5275-1135 o el 0800 345 1435 son para todo el país.