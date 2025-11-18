Mientras cumple una condena de 9 años, Robinho recibió un beneficio en la cárcel y la Justicia le negó un pedido

Desde marzo de 2024, el delantero brasileño Robinho cumple una condena de 9 años en la cárcel de Tremembé, mejor conocida como ‘la cárcel de los famosos’, debido a que fue culpable en la causa de violación en grupo contra una mujer albanesa ocurrida en 2013.

Luego de compartir detalles semanas atrás sobre su forma de vida en la prisión, el ex futbolista que tuvo pasos por Real Madrid y Santos, recibió una buena noticia por un pedido que le hizo a la Justicia. Además, sufrió un duro revés con respecto a una posible reducción de condena.

Es que, según informan medios locales, en los últimos días Robinho fue trasladado a la prisión de Limeira, en el interior de San Pablo, que es un Centro de Reinserción. Esto se debe a que hubo un pedido a la Secretaría de Administración Penitenciaria, quien dio el visto bueno.

La defensa del ex futbolista de 41 años, argumentaron que su cliente “mantiene una conducta ejemplar, sin antecedentes disciplinarios” y que “es un delincuente primario con una sola condena penal”, por lo que pudieron cambiar la locación para los próximos años de su condena.

El revés que recibió Robinho

No todas las noticias fueron buenas para el brasileño. A pesar de poder cambiar de prisión, su defensa pidió una reducción de su condena debido a que había completado un curso de formación profesional en Electrónica Básica, Radio y Televisión. El pedido era de una reducción de 50 días pero que finalmente el tribunal le denegó.

¿Cómo pasa los días Robinho en la cárcel?

Desde que ingresó al penal de Tremembé, Robinho siempre tuvo buena conducta, se anotó en todas las actividades, entre ellas la de electrónica, donde los presos reparan televisores o radios. En lo que respecta al fútbol, el ex jugador de Real Madrid solamente juega los días domingos, cuando está permitido. Cabe recordar que cumple una pena de nueve años de prisión, por lo que podría salir recién en 2033.

Publicidad

Publicidad

¿Qué dijo Robinho sobre el supuesto trato preferencial recibido?

El ex futbolista de la Selección de Brasil, Real Madrid, Manchester City y Milan, entre otros equipos de relevancia, semanas atrás recibió a GE Globo en la cárcel y habló sobre el supuesto trato que recibió en la cárcel Tremembé: “Mi dieta y mi horario de sueño son iguales a los de los demás. Nunca he comido nada diferente ni he recibido un trato distinto.

“Han dicho mentiras de que soy líder del penal o tengo problemas psicológicos. Nunca tuve eso ni tomé medicación. Es difícil estar preso, pero gracias a Dios mantengo la cabeza fría. Acá se busca reeducar y resocializar. Los guardias mandan, y los presos obedecemos“, completó Robinho.

En síntesis

El exdelantero brasileño Robinho cumple una condena de 9 años en la cárcel de Tremembé por violación en grupo ocurrida en 2013 .

cumple una condena de en la cárcel de Tremembé por ocurrida en . Robinho (41 años) fue trasladado a la prisión de Limeira , en San Pablo, a un Centro de Reinserción , por petición de su defensa.

(41 años) fue trasladado a la prisión de , en San Pablo, a un , por petición de su defensa. La defensa del exjugador argumentó ante la Justicia que su cliente mantiene una “conducta ejemplar” y que es un “delincuente primario”.

Publicidad