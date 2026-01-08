Lisandro Martínez, Garnacho y hasta Dibu Martínez fueron responsables del despido de Rúben Amorim del Manchester United

Luego del empate 1 a 1 ante Leeds, Manchester United optó por tomar una decisión que hace tiempo era inevitable, y cortó a Rúben Amorim del cargo de entrenador del equipo. Sus números no fueron positivos, ya que sumó un total de 63 encuentros, con un saldo de 25 victorias, 15 empates y 23 derrotas sin títulos.

La gran inversión en los mercados, la insistencia en un sistema táctico que no funcionó en la Premier League y ciertas decisiones polémicas con el plantel fueron las causas principales por las que el grupo INEOS prescindió de sus servicios… aunque tampoco fueron las únicas.

De hecho, el medio The Athletic -dependiente del New York Times- reveló en un informe sobre el despido de Amorim que las decisiones tomadas por el portugués con los argentinos fueron determinantes para que hoy no sea más el DT de Manchester United. Sí, Lisandro Martínez y Alejandro Garnacho tuvieron que ver en dicha salida. Incluso, indirectamente, también Dibu Martínez.

El medio citado expresa que un episodio con Licha fue contundente, y data de un cruce entre ambos protagonistas en un entrenamiento sucedido en Carrington el pasado diciembre. El argentino le expresó al Amorim su malestar por no ser considerado titular en un diálogo catalogado de intenso por el portal.

“Martínez se consideraba listo para titular y, al creer que el DT lo estaba apartando, se lo hizo saber fuertemente. Lisandro, suplente contra Palace y West Ham, no fue titular hasta el Boxing Day contra el Newcastle, pero fue nombrado capitán y llevó el brazalete durante los últimos dos partidos de Amorim, demostrando la admiración del técnico por su energía”, sintetiza The Athletic al respecto.

En adición, la salida de Garnacho y la de otros jugadores estuvo vinculada al despido de Amorim por las formas del entrenador de prescindir de ellos. La directiva alegó que perdieron millones en las salidas del Bichito, junto con las de Marcus Rashford, Jadon Sancho y Antony por las decisiones del portugués.

Sobre esta cuestión, detallan: “En la reunión de Old Trafford, David Gill -asesor deportivo junto a Sir Alex Ferguson- planteó objeciones propias, cuestionando a Amorim por relegar a algunos de los nombres más grandes del club, lo que le costó millones al club. Algunos en el United creen que el trato a Garnacho, quien se fue al Chelsea por 40 millones de libras en agosto, redujo su valor en 15 millones“.

Por último, la negativa de la contratación de Dibu trajo un clima de tensión en el vestuario y en el staff. Amorim quiso sumar al arquero campeón del mundo, pero su pase se frustró y la directiva optó por contratar al belga Senne Lammens. Esto generó que se dividan las partes y que prácticamente no haya vuelta atrás en el vínculo entre el DT y Sir Jim Ratcliffe, propietario del Manchester United, mediante INEOS. A día de hoy, los Red Devils todavía no tienen a su reemplazante definido.

Los posibles reemplazantes de Amorim en Manchester United

Luego de la salida de Amorim, hay una pequeña lista de posibles candidatos para reemplazarlo lo antes posible. Algunos de ellos con trabajo en la actualidad, otros libres pero todos podrían estar ante el mayor desafío de sus carreras. Sin más preámbulos, los principales aspirantes al puesto son: Enzo Maresca, Gareth Southgate, Xavi Hernández, Andoni Iraola, Oliver Glasner y Eddie Howe

Cabe destacar que Maresca, Xavi y Southgate están disponibles porque no están en actividad, lo que podría acelerar las negociaciones. Por otro lado, Iraola (Bournemouth), Glasney (Crystal Palace) y Howe (Newcastle) sí tienen responsabilidad. Mientras tanto, Darren Fletcher está a cargo del plantel profesional de forma transitoria, debido a que el histórico es el DT de la Sub-18.

