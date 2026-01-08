Claudio Úbeda pateó el tablero para el primer once de Boca en 2026: un relegado titular y rompió el doble 9

Boca Juniors comienza a calentar motores de cara a sus compromisos en el 2026. Con la Copa Libertadores como máximo objetivo, el elenco comandado por Claudio Úbeda afronta la pretemporada en el predio de Ezeiza, donde ya está en contacto con la pelota.

Detrás de las exigentes pruebas físicas para la puesta a punto, el cuerpo técnico del Xeneize abrió el juego para una práctica de fútbol formal este jueves. Así, se pudo tener un primer pantallazo sobre lo que Úbeda pretende de su equipo en este arranque del año.

Según pudo saber BOLAVIP, el once que Sifón paró para los titulares contó con un cambio de esquema. Es que ya no apareció el tradicional doble 9 que caracterizó al club de la Ribera en las últimas competencias. En su lugar hubo un centro delantero rodeado por dos extremos.

Fue Miguel Merentiel el elegido para actuar en el centro del ataque, mientras que Exequiel Zeballos mantuvo su lugar sobre la derecha. La sorpresa apareció por el lado derecho, con Kevin Zenón retornando a un lugar protagónico tras haber contado con poca participación en 2025.

Así, la primera formación de Úbeda en la pretemporada fue con: Agustín Marchesin; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado; Kevin Zenón, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.

Para el equipo suplente, Sifón paró: Leandro Brey; Lucas Blondel, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Brian Aguirre, Williams Alarcon, Tomás Belmonte, Alan Velasco; Lucas Janson y Milton Giménez.

Carlos Palacios no formó parte del ensayo formal

El volante ofensivo, habitual titular durante 2025 en Boca, no fue parte de ninguno de los dos equipos este jueves por un golpe en su rodilla que había sufrido el día anterior, que aún le genera algo de dolor.

Boca se prepara para su primer partido del 2026

En La Bombonera, el Xeneize recibirá el próximo miércoles 14 de enero a Millonarios desde las 19 en el marco de la Copa Miguel Ángel Russo, en homenaje al fallecido DT que supo dirigir a ambos equipos.

