Roberto Carlos eligió al mejor futbolista de la historia: “Sin las lesiones tendría 15 Balones de Oro”

El ex lateral brasileño no dudó al destacar a su mejor amigo en el fútbol y señalarlo como el mejor de todos los tiempos

Por Germán Celsan

No son días sencillos en la vida de Roberto Carlos, quien se sometió a una operación de corazón en Brasil en las últimas horas, en una noticia que sacudió al mundo fútbol. No obstante, previo a ello, el histórico lateral izquierdo brasileño brindó una extensa entrevista en la que habló de todo sin miramientos.

Esa entrevista, que tuvo lugar en el pódcast de John Obi Mikel, The Obi One, Roberto Carlos aseguró que Ronaldo Nazário fue el mejor futbolista de la historia, y lo eligió por sobre Messi, Maradona, Cristiano Ronaldo y hasta el propio Pelé. “Para mí es el mejor. Si no hubiera tenido las lesiones él tendría, probablemente, 15 Balones de Oro“, destacó.

Palabra por palabra, sus declaraciones fueron las siguientes: “Para mí, de nuestra época, es el número uno. Incluso con las lesiones, para muchos él es el número uno de todos los tiempos. Incluso gordito y lesionado, él es el número uno“, aunque reconoció: “A mí me resulta complicado hablar de Ronaldo, porque lo conozco tanto personal como profesionalmente; he visto las alegrías y he vivido los momentos de las piernas, su preocupación cerca del Mundial 2002, en el ’98, los problemas en el hotel de París. He vivido sus mejores y peores momentos.”

“Pero para mí es el mejor. Si no hubiera tenido las lesiones él tendría, probablemente, 15 Balones de Oro. Era muy completo. No lo digo solamente yo, lo dicen todos, Maldini, Drogba, Cannavaro. Cualquier jugador o entrenador en el mundo, hasta Mourinho lo ha dicho”, continuó. Y concluyó diciendo: “En mi opinión, Ronaldo era el jugador más complicado del planeta de marcar. Siempre ha sido muy completo, siempre será el número uno.”

Roberto Carlos y Ronaldo han tenido una relación muy cercana por sus vínculos en el fútbol; ambos compartieron más de 270 partidos oficiales, más de una década en la Selección de Brasil -en la que concentraban juntos- y sus pasos por Real Madrid (entre 2002 y 2007) y luego en Corinthians, donde coincidieron en 2010 y 2011.

