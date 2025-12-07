Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

Ni Zidane ni Ronaldo, Roberto Carlos reveló quién era el mejor de ‘Los Galácticos’ en Real Madrid: “Exquisito”

El lateral izquierdo no tuvo dudas al señalar a su compañero favorito en aquel mítico plantel de estrellas mundiales.

Por Germán Celsan

Seguí a Bolavip en Google!
El mejor de Los Galácticos del Real Madrid para Roberto Carlos
El mejor de Los Galácticos del Real Madrid para Roberto Carlos

El Real Madrid de finales de los 90s y comienzos de este siglo es considerado como uno de los planteles más destacados de la historia del fútbol. Allí coincidieron figuras como Ronaldo Nazário, Zinedine Zidane, Roberto Carlos, Luis Figo, Raúl, David Beckham, Iker Casillas y decenas de nombres más que dejaron su huella en el fútbol.

Es uno de esos planteles donde es complicado señalar a un futbolista como el indiscutido referente y mejor jugador del equipo. Sin embargo, Roberto Carlos lo tiene claro, y eligió a David Beckham como el mejor jugador del Real Madrid de ‘Los Galácticos’.

El Real Madrid de ‘Los Galácticos’, uno de los mejores planteles armados en la historia.

El Real Madrid de ‘Los Galácticos’, uno de los mejores planteles armados en la historia.

Beckham, por supuesto que Beckham. Zizou era top, Zizou era él. Pero David Beckham, en lo que a mí respecta, en los entrenamientos era el mejor, en los partidos, era exquisito todo el tiempo, nunca fallaba, daba pases increíbles. Y jugaba con el corazón, para mí Beckham“, le afirmó Roberto Carlos a John Obi Mikel en su podcast, The Obi One.

“Por más que muchos hablan de Ronaldo, Zizou, Raúl, Figo, Morientes, Michel, para mí Beckham ha sido muy regular. El mejor de Los Galácticos“, continuó el lateral brasileño. “Lo valorábamos mucho, él jugaba por el equipo, jugaba para el Real Madrid, para sus amigos y para ganar“, agregó.

Beckham, el mejor para Roberto Carlos. (Getty)

Beckham, el mejor para Roberto Carlos. (Getty)

Publicidad

Finalmente, cerró señalando sus principales virtudes: “Hay una diferencia muy grande, David tenía máxima concentración con el balón y sin el balón, un jugador de equipo. Y no dejaba de ser Beckham, en el Real Madrid, con toda la calidad de su pie, de golpeo, su precisión, sus tiros libres, era muy completo.”

Fue compañero de Beckham en Manchester United, se retiró a los 31 años y se convirtió en sacerdote: “Le respondo a un superior como a un DT”

ver también

Fue compañero de Beckham en Manchester United, se retiró a los 31 años y se convirtió en sacerdote: “Le respondo a un superior como a un DT”

El paso de Beckham por el Real Madrid

David Beckham se unió al Real Madrid en 2003, tras un cruce con Sir Alex Ferguson que lo llevó a dejar Manchester United, a cambio de casi 40 millones de euros. El inglés vistió la camiseta merengue por cuatro temporadas, en las que jugó 159 partidos oficiales, convirtiendo 20 goles, repartiendo 52 asistencias y conquistando una liga española y una supercopa de España, antes de emigrar a la MLS con LA Galaxy.

En síntesis

  • Roberto Carlos eligió a David Beckham como el mejor jugador del Real Madrid de ‘Los Galácticos’, por encima de figuras como Zidane y Ronaldo.
  • El lateral brasileño destacó la regularidad, la máxima concentración y el juego de equipo de Beckham en entrenamientos y partidos.
  • David Beckham jugó en el Real Madrid por cuatro temporadas (2003-2007), disputando 159 partidos, con 20 goles y 52 asistencias.
Publicidad
germán celsan
Germán Celsan

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"El sorteo no puedo haber sido mejor para la Selección Argentina, que es más candidata al Mundial que nunca"

ggrova
german garcía grova

Gallardo levantó el pulgar: Tadeo Allende fue ofrecido a River y puede ser refuerzo en 2026

Lee también
Roberto Carlos puso fin al debate y eligió al mejor lateral izquierdo de la historia: “Era un maestro”
Fútbol europeo

Roberto Carlos puso fin al debate y eligió al mejor lateral izquierdo de la historia: “Era un maestro”

El mejor jugador de la historia del fútbol según Roberto Carlos: “Ni Cristiano ni Messi”
Fútbol Internacional

El mejor jugador de la historia del fútbol según Roberto Carlos: “Ni Cristiano ni Messi”

La revelación de Roberto Carlos sobre Martín Palermo y la Intercontinental entre Boca y Real Madrid: “Siempre hago bromas”
Boca Juniors

La revelación de Roberto Carlos sobre Martín Palermo y la Intercontinental entre Boca y Real Madrid: “Siempre hago bromas”

La reacción de Manu Ginóbili al sorteo que le tocó a Argentina en el Mundial 2026
Selección Argentina

La reacción de Manu Ginóbili al sorteo que le tocó a Argentina en el Mundial 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo