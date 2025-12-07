Ni Zidane ni Ronaldo, Roberto Carlos reveló quién era el mejor de ‘Los Galácticos’ en Real Madrid: “Exquisito”

El Real Madrid de finales de los 90s y comienzos de este siglo es considerado como uno de los planteles más destacados de la historia del fútbol. Allí coincidieron figuras como Ronaldo Nazário, Zinedine Zidane, Roberto Carlos, Luis Figo, Raúl, David Beckham, Iker Casillas y decenas de nombres más que dejaron su huella en el fútbol.

Es uno de esos planteles donde es complicado señalar a un futbolista como el indiscutido referente y mejor jugador del equipo. Sin embargo, Roberto Carlos lo tiene claro, y eligió a David Beckham como el mejor jugador del Real Madrid de ‘Los Galácticos’.

El Real Madrid de ‘Los Galácticos’, uno de los mejores planteles armados en la historia.

“Beckham, por supuesto que Beckham. Zizou era top, Zizou era él. Pero David Beckham, en lo que a mí respecta, en los entrenamientos era el mejor, en los partidos, era exquisito todo el tiempo, nunca fallaba, daba pases increíbles. Y jugaba con el corazón, para mí Beckham“, le afirmó Roberto Carlos a John Obi Mikel en su podcast, The Obi One.

“Por más que muchos hablan de Ronaldo, Zizou, Raúl, Figo, Morientes, Michel, para mí Beckham ha sido muy regular. El mejor de Los Galácticos“, continuó el lateral brasileño. “Lo valorábamos mucho, él jugaba por el equipo, jugaba para el Real Madrid, para sus amigos y para ganar“, agregó.

Beckham, el mejor para Roberto Carlos. (Getty)

Finalmente, cerró señalando sus principales virtudes: “Hay una diferencia muy grande, David tenía máxima concentración con el balón y sin el balón, un jugador de equipo. Y no dejaba de ser Beckham, en el Real Madrid, con toda la calidad de su pie, de golpeo, su precisión, sus tiros libres, era muy completo.”

El paso de Beckham por el Real Madrid

David Beckham se unió al Real Madrid en 2003, tras un cruce con Sir Alex Ferguson que lo llevó a dejar Manchester United, a cambio de casi 40 millones de euros. El inglés vistió la camiseta merengue por cuatro temporadas, en las que jugó 159 partidos oficiales, convirtiendo 20 goles, repartiendo 52 asistencias y conquistando una liga española y una supercopa de España, antes de emigrar a la MLS con LA Galaxy.

